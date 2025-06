Belgičanky zdolali Španielky o dva body a obhájili titul na ME

ME basketbalistiek 2025 - zápasy o umiestnenie v gréckom Pireu - finále:



Španielsko - Belgicko 65:67 (37:31)



Zostava a body Španielska: Pueyová 11, Carrerová 10, Famová 9, Ortizová a Torrensová po 3 (Ayusová a Ginzová po 11, Thiamová 9, Buenavidová 4, Vilarová 3, Etxarriová 0)

Zostava a body Belgicka: Allemandová 19, Linskensová 17, Meessemannová 16 (11 doskokov), Delaereová 9, Vanlooová 4 (Rametteová 2, Claessensová, Munungová, Mbaková a Jorisová po 0)

fauly: 16:15, TH: 14/10 - 13/9, trojky: 5:6, štvrtiny: 19:18, 18:13, 15:18, 13:18



o 3. miesto:



Francúzsko - Taliansko 54:69 (36:42)

Najviac bodov: Toureová 13, Salaunová 9, Ayayiová 8 - Zandalasiniová 20, Veronová 11, Cubajová 10

Pireus 29. júna (TASR) - Basketbalistky Belgicka sa stali víťazkami ME 2025. Vo finále v gréckom Pireu zdolali v nedeľu Španielsko 67:65 a obhájili titul z predchádzajúceho šampionátu.Belgičanky hrali finále európskeho šampionátu druhýkrát v histórii a v súbojoch o zlato zostávajú stopercentné. Španielkam sa nepodarilo získať piaty titul a prvý od roku 2019. Cenu MVP pre najlepšiu hráčku turnaja získala druhýkrát za sebou belgická pivotka Emma Meessemanová.Duel mal v úvode vyrovnaný priebeh, až v úvode druhej štvrtiny sa Španielkam podarila za stavu 21:22 šnúra 9:0. Najvyššie viedli o deväť bodov (36:27) a po polčase mali náskok o šesť (37:31). Po zmene strán však prišiel obrat Belgičaniek, ktoré viedli aj o štyri body (47:43), no po tretej štvrtine opäť viedli Španielky (52:49).V záverečnej desaťminútovke viedli Španielky až o 12 bodov (65:53), no v úplnom závere prišiel ich kolaps. Belgičanky uzavreli duel šnúrou 14:0, keď im titul súperky v podstate darovali. Španielky viedli 65:64 v čase, keď už do konca stretnutia zostával jediný útok. Lenže stratili loptu a Antonia Delaereová päť sekúnd pred klaksónom samostatný nájazd na kôš premenila a otočila skóre. Najviac bodov za víťazky dala Julie Allemandová - 19, najlepšími strelkyňami Španielok boli Helena Pueyová a z pozície náhradníčok Aina Ayusová a Paula Ginzová, všetky tri dali po 11 bodov.Po 30 rokoch získali medailu na európskom šampionáte Talianky, v súboji o bronz zvíťazili nad Francúzkami 69:54. Nadviazali tak na rok 1995, keď im patrila druhá pozícia.Organizátorky budúcoročného svetového šampionátu Nemky skončili piate. Vo svojom záverečnom vystúpení na turnaji zdolali Češky 81:70. Turkyne obsadili konečnú 7. priečku, keď zvíťazili nad hráčkami Litvy 99:87.