Belgické strany plánujú politický bojkot MS vo futbale v Katare

Brusel 9. apríla (TASR) - V Belgicku pribúdajú politické strany vyzývajúce na politický bojkot majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Katare. Uviedla to v piatok tlačová agentúra Belga.



Po opozičnej strane Národná flámska aliancia (N-VA) sa v tejto veci začali angažovať aj vládne koaličné strany Groen a Ecolo. Strany zelených z Valónska a Flámska v návrhu uznesenia pre federálny parlament upozornili, že žiadna belgická ministerská delegácia by nemala navštíviť Katar počas budúcoročných MS vo futbale. Podobné stanovisko predtým predložila aj N-VA.



Dôvodom je porušovanie ľudských a sociálnych práv miliónov migrujúcich pracovníkov, ktorí v posledných rokoch budujú potrebnú infraštruktúru pre toto celosvetové športové podujatie.



"Nie je možné, aby belgickí ministri tlieskali na tribúnach postavených na krvi," uviedol líder strany Groen Wouter De Vriendt. Zároveň však spresnil, že Zelení sa nezasadzujú za športový bojkot futbalových majstrovstiev sveta, na ktorom má belgický národný tím veľké šance zúčastniť sa. De Vriendt upozornil, že úplný bojkot neodporúčajú ani organizácie na ochranu ľudských práv a odbory, pretože ekonomický dosah na pracovníkov by bol príliš veľký.



Podľa nedávneho prieskumu britského denníka The Guardian zahynulo na stavbách v Katare okolo 6500 migrujúcich pracovníkov, väčšinou Indov, Pakistancov, Bengálcov, Srílančanov a Nepálčanov. Viaceré medzinárodné ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že migrujúci pracovníci sú v skutočnosti vystavovaní modernej forme otroctva, nemajú nijaké sociálne práva a poberajú veľmi nízku mzdu.



Katar tvrdí, že na stavbách určených pre priebeh majstrovstiev sveta vo futbale zaznamenal iba 37 úmrtí zahraničných robotníkov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)