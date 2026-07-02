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Belgicko proti Senegalu vstalo z popola, Garcia: Všetko je možné
Nič nenasvedčovalo tomu, že Belgičania majú silu zvrátiť priebeh duelu na svoju stranu, no vtedy sa ukázalo, aký dôležitý hráč je pre nich Lukaku.
Autor TASR
Seattle 2. júla (TASR) - Belgickí futbalisti sa na MS 2026 postarali o zatiaľ najväčší obrat. V stredajšom stretnutí šestnásťfinále proti Senegalu prehrávali ešte päť minút pred koncom riadnej hracej doby 0:2 a nepôsobili na trávniku ako lepší tím. V kritických okamihoch však vystúpili z radu útočník Romelu Lukaku a kapitán Youri Tielemans a belgická „Zlatá generácia“ ešte nenapísala svoju poslednú kapitolu.
Senegalčania chceli prvý raz od svojho pamätného debutu na záverečnom šampionáte v roku 2002, kedy v Japonsku a Kórejskej republike postúpili do štvrťfinále, zvíťaziť v zápase vyraďovacej časti a od úvodu udávali tón duelu. Kontrolovali loptu, vyhrávali osobné súboje a pôsobili ako tím s lepšou fyzickou kondíciou. Belgičania nedokázali zmeniť obraz hry ani po inkasovanom góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Habib Diarra, a tak prišiel ďalší trest, keď tesne po zmene strán rozvlnil sieť po rýchlom protiútoku Ismaila Sarr.
Nič nenasvedčovalo tomu, že Belgičania majú silu zvrátiť priebeh duelu na svoju stranu, no vtedy sa ukázalo, aký dôležitý hráč je pre nich Lukaku. Tridsaťtriročný kanonier už nie je na vrchole výkonnosti, do stretnutia vstúpil po polčase, no stačilo mu iba málo, aby odštartoval obrat. V 86. minúte nasmeroval loptu do siete z malého vápna po centri ďalšieho striedajúceho hráča Thomasa Meuniera, hoci bol tesne strážený. „Mali sme guráž. V takýchto zápasoch je to veľmi dôležité,“ pripomenul Lukaku po stretnutí podľa DPA. Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku v Neapole tak zaznamenal druhý gól na turnaji a celkovo siedmy na majstrovstvách sveta. Venoval ho pamiatke svojho otca Rogera, bývalý reprezentant niekdajšieho Zairu zomrel minulý rok v septembri. „Myslím si, že sa díval. Som si istý.“
Tri minúty po góle Lukakua zariadil predĺženie Tielemans, keď hlavičkoval v preplnenej šestnástke po tom, čo brankár Mory Diaw podbehol center. Kapitán európskeho zástupcu na turnaji potom rozhodol z penalty v 125. minúte. Belgičania dosiaľ nepôsobili na šampionáte presvedčivo, G-skupinu vyhrali, no najmä zásluhou vysokého triumfu nad Novým Zélandom 5:1. Nedokázali zdolať Egypt a ani Irán. Ak by zopakovali 3. priečku z MS 2018 v Rusku, bolo by to prekvapenie, tréner Rudi Garcia však po zápase sršal optimizmom. „Zvrátiť nepriaznivý stav 0:2, to je pre nás obrovské povzbudenie. Naša cesta sa nekončí. Takýto scenár môže mužstvo mimoriadne zomknúť. Ukázalo nám to, že nie je koniec zápasu, pokiaľ nepríde posledný hvizd. Ako sme videli, všetko je možné,“ uviedol tréner Belgicka podľa AFP.
Rozhodujúci moment v závere predĺženia dlho skúmal systém VAR. Lamine Camara vo vlastnej šestnástke odkopával loptu, no zasiahol aj Tielemansa, ktorého nevidel a honduraský rozhodca Said Martinez napokon nariadil penaltu. „Keď sme si to pozreli, naša interpretácia je, že to nemala byť penalta. Hráč hral loptu, je to jeho právo. Musíme však rešpektovať verdikt rozhodcu. Nie je jednoduché akceptovať takúto prehru. Mali sme zápas v rukách, viedli sme 2:0, trochu sme sa stiahli, chceli sme ubrániť náskok. Po vyrovnávajúcom góle sme sa chceli postaviť na nohy, no nefungovalo to. Futbal je niekedy krutý. Hoci je to zložité, musíme akceptovať prehru,“ pripustil tréner Senegalu Pape Thiaw.
Senegalčania chceli prvý raz od svojho pamätného debutu na záverečnom šampionáte v roku 2002, kedy v Japonsku a Kórejskej republike postúpili do štvrťfinále, zvíťaziť v zápase vyraďovacej časti a od úvodu udávali tón duelu. Kontrolovali loptu, vyhrávali osobné súboje a pôsobili ako tím s lepšou fyzickou kondíciou. Belgičania nedokázali zmeniť obraz hry ani po inkasovanom góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Habib Diarra, a tak prišiel ďalší trest, keď tesne po zmene strán rozvlnil sieť po rýchlom protiútoku Ismaila Sarr.
Nič nenasvedčovalo tomu, že Belgičania majú silu zvrátiť priebeh duelu na svoju stranu, no vtedy sa ukázalo, aký dôležitý hráč je pre nich Lukaku. Tridsaťtriročný kanonier už nie je na vrchole výkonnosti, do stretnutia vstúpil po polčase, no stačilo mu iba málo, aby odštartoval obrat. V 86. minúte nasmeroval loptu do siete z malého vápna po centri ďalšieho striedajúceho hráča Thomasa Meuniera, hoci bol tesne strážený. „Mali sme guráž. V takýchto zápasoch je to veľmi dôležité,“ pripomenul Lukaku po stretnutí podľa DPA. Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku v Neapole tak zaznamenal druhý gól na turnaji a celkovo siedmy na majstrovstvách sveta. Venoval ho pamiatke svojho otca Rogera, bývalý reprezentant niekdajšieho Zairu zomrel minulý rok v septembri. „Myslím si, že sa díval. Som si istý.“
Tri minúty po góle Lukakua zariadil predĺženie Tielemans, keď hlavičkoval v preplnenej šestnástke po tom, čo brankár Mory Diaw podbehol center. Kapitán európskeho zástupcu na turnaji potom rozhodol z penalty v 125. minúte. Belgičania dosiaľ nepôsobili na šampionáte presvedčivo, G-skupinu vyhrali, no najmä zásluhou vysokého triumfu nad Novým Zélandom 5:1. Nedokázali zdolať Egypt a ani Irán. Ak by zopakovali 3. priečku z MS 2018 v Rusku, bolo by to prekvapenie, tréner Rudi Garcia však po zápase sršal optimizmom. „Zvrátiť nepriaznivý stav 0:2, to je pre nás obrovské povzbudenie. Naša cesta sa nekončí. Takýto scenár môže mužstvo mimoriadne zomknúť. Ukázalo nám to, že nie je koniec zápasu, pokiaľ nepríde posledný hvizd. Ako sme videli, všetko je možné,“ uviedol tréner Belgicka podľa AFP.
Rozhodujúci moment v závere predĺženia dlho skúmal systém VAR. Lamine Camara vo vlastnej šestnástke odkopával loptu, no zasiahol aj Tielemansa, ktorého nevidel a honduraský rozhodca Said Martinez napokon nariadil penaltu. „Keď sme si to pozreli, naša interpretácia je, že to nemala byť penalta. Hráč hral loptu, je to jeho právo. Musíme však rešpektovať verdikt rozhodcu. Nie je jednoduché akceptovať takúto prehru. Mali sme zápas v rukách, viedli sme 2:0, trochu sme sa stiahli, chceli sme ubrániť náskok. Po vyrovnávajúcom góle sme sa chceli postaviť na nohy, no nefungovalo to. Futbal je niekedy krutý. Hoci je to zložité, musíme akceptovať prehru,“ pripustil tréner Senegalu Pape Thiaw.