Belgicko zdolalo Kanadu a je vo štvrťfinále

Elise Mertensová z Belgicka (vľavo) oslavuje s kapitánom tímu Christopherom Heymanom po víťazstve nad Victoriou Mboko z Kanady v zápase ženskej dvojhry na tenisovom turnaji United Cup v Sydney v utorok 6. januára 2026. Foto: TASR/AP

ento triumf im zabezpečil víťazstvo v B-skupine a postup do štvrťfinále.

Autor TASR
Sydney/Perth 6. januára (TASR) - Tenisti Belgicka zdolali na United Cupe v Sydney tím Kanady 3:0. Tento triumf im zabezpečil víťazstvo v B-skupine a postup do štvrťfinále.

V prvej dvojhre najskôr Zizou Bergs zdolal svetovú päťku Felixa Augera-Aliassimeho 6:4, 6:2. Druhý bod pridala Elise Mertensová po víťazstve nad Victoriou Mbokovou 6:3, 3:6, 6:3. V záverečnej štvorhre potom Bergs s Mertensovou zdolali pár Cleeve Harper, Mboková 6:3, 3:6, 10:5.

United Cup

B-skupina (Sydney):

Belgicko - Kanada 3:0

Zizou Bergs - Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:2
Elise Mertensová - Victoria Mboková 6:3, 3:6, 6:3
Zizou Bergs, Elise Mertensová - Cleeve Harper, Victoria Mboková 6:3, 3:6, 10:5
