Belgicko zdolalo Kanadu a je vo štvrťfinále
ento triumf im zabezpečil víťazstvo v B-skupine a postup do štvrťfinále.
Autor TASR
Sydney/Perth 6. januára (TASR) - Tenisti Belgicka zdolali na United Cupe v Sydney tím Kanady 3:0. Tento triumf im zabezpečil víťazstvo v B-skupine a postup do štvrťfinále.
V prvej dvojhre najskôr Zizou Bergs zdolal svetovú päťku Felixa Augera-Aliassimeho 6:4, 6:2. Druhý bod pridala Elise Mertensová po víťazstve nad Victoriou Mbokovou 6:3, 3:6, 6:3. V záverečnej štvorhre potom Bergs s Mertensovou zdolali pár Cleeve Harper, Mboková 6:3, 3:6, 10:5.
United Cup
B-skupina (Sydney):
Belgicko - Kanada 3:0
Zizou Bergs - Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:2
Elise Mertensová - Victoria Mboková 6:3, 3:6, 6:3
Zizou Bergs, Elise Mertensová - Cleeve Harper, Victoria Mboková 6:3, 3:6, 10:5
