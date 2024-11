Belgicku budú proti Izraelu v LN chýbať aj zranení Lukaku a Onana

Budapešť 16. novembra (TASR) - Belgickí futbaloví reprezentanti Romelu Lukaku a Amadou Onana nenastúpia v nedeľňajšom zápase Ligy národov proti Izraelu. Z hry ich vyradili zdravotné problémy. Tréner belgického tímu Domenico Tedesco nemôže v zápase na neutrálnej pôde v Budapešti počítať v zápase v Budapešti ani s Maximom De Cuyperom, Romeom Laviom a Arthurom Theateom.



Lukaku utrpel zranenie kolena v predošlom domácom zápase s Talianskom (0:1), ktorý bol pre neho prvý reprezentačný od ME. "Približne štyri až päť dní nebude môcť trénovať," uviedol Tedesco. Onanov problém bude vážnejší a pravdepodobne ho vyradí aj z niekoľkých zápasov v drese Aston Villy.



Belgičania figurujú na tretej priečke 2. skupiny elitnej divízie bez šance priamo postúpiť do štvrťfinále. V zápase s Izraelom by ich iba prehra o tri a viac gólov posunula na konečné štvrté miesto. Tretia priečka bude znamenať účasť v play off. Belgičania už pred zápasom s Talianskom prišli o kapitána Kevina De Bruyneho, ktorý požiadal o vynechanie zo zostavy na dva zostávajúce zápasy Ligy národov a zranenia vyradili aj Sebastiaana Bornauwa, Koniho De Wintera, Jeremyho Dokua a Youriho Tielemansa. "Z 51 hráčov, ktorých sme mali v predvýbere, je polovica zranených. Musíme sa sústrediť na tých, ktorí sú k dispozícii," povedal Tedesco, ktorý na zápas s Izraelom povolal útočníka Normana Bassettea z Coventry City.