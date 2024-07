individuálna časovka mužov na 32,4 km (Paríž - Paríž):



1. Remco Evenepoel (Belg.) 36:12,16 min,

2. Filippo Ganna (Tal.) +14,92 s,

3. Wout Van Aert (Belg.) +25,63,

4. Josh Tarling (V. Brit.) +27,79,

5. Brandon McNulty (USA) +1:04,44 min,

6. Stefan Bissegger (Švaj.) +1:26,41,

7. Nelson Oliveira (Port.) +1:30,99,

8. Stefan Küng (Švaj.) +1:35,51,

9. Maximilian Schachmann (Nem.) +1:38,55,

10. Mikkel Norsgaard Bjerg (Dán.) +1:43,16



Paríž 27. júla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel získal zlato v individuálnej časovke na olympijských hrách v Paríži. Na 32,4 km dlhej trati okolo najväčších pamiatok hlavného mesta Francúzska triumfoval hlavný favorit pretekov časom 36:12,16 minúty. Pred strieborným Talianom Filippom Gannom mal úradujúci majster sveta z Glasgowa náskok 14,92 sekundy. Bronz získal ďalší Belgičan Wout Van Aert (+25,63 s). Obhajca zlata Slovinec Primož Roglič na štarte chýbal. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Organizátori pripravili na časovky mestský okruh, ktorý nebol príliš technicky náročný a neboli na ňom ani žiadne stúpania, no cyklistom v sobotu výrazne sťažilo situáciu počasie, keďže v Paríži od rána pršalo. Na mokrých vozovkách si tak museli dávať pozor najmä v zákrutách, na rozdiel od žien si však s touto nástrahou poradili lepšie. Ako prvý vyštartoval na trať Amir Ansari z Tímu utečencov, favoriti 34-členného štartového poľa boli najmä Evenepoel, Ganna, McNulty či Tarling.Od úvodu to bolo medzi hlavnými favoritmi tesné. Na prvom medzičase po 13. kilometri viedol Evenepoel o sedem sekúnd pred Gannom, no rýchlo šiel aj Van Aert, ktorý strácal iba necelých desať sekúnd a zaradil sa medzi ašpirantov na cenný kov. Po dvoch tretinách trate sa dokonca Van Aert dostal cez Gannu. Tretí muž celkovej klasifikácie tohtoročnej Tour de France Evenepoel si dobre rozložil tempo, po druhom medzičase viedol už o viac než 11 sekúnd pred Van Aertom a o jeho víťazstve nebolo pochýb.Na treťom úseku trate svoj náskok ešte zvýšil a triumfoval suverénne takmer s 15-sekundovým náskokom, keď dosiahol priemernú rýchlosť 53,7 km/h. Brit Josh Tarling doplatil na výmenu bicykla a napokon mu tesne ušla bronzová medaila. Nebyť technických problémov, dostal by sa 20-ročný supertalent minimálne pred Van Aerta.