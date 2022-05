Belgický cyklista Thomas De Gendt zvíťazil v 8. etape Giro d´Italia

1. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 3:32:53 h, 2. Davide Gabburo (Tal./Bardiani-CSF-Faizane), 3. Jorge Arcas (Šp./Movistar) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Harm van Houcke (Belg./Lotto-Soudal) +4, 5. Biniam Girmay (Erit./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux), 6. Mauro Schmid (Švaj./Quick-Step Alpha Vinyl), 7. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) všetci +15, 8. Wouter Poels (Hol./Bahrain Victorious), 9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) obaja +33, 10. Fabio Felline (Tal./Astana) +2:56 min

1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 32:15:31 h, 2. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +38 s, 3. Reine Taaramäe (Est./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) +58, 4. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +1:06 min, 5. Simon Yates (V. Brit./BikeExchange) +1:42, 6. Mauri Vansevenant (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +1:47, 7. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +1:55, 8. Joao Almeida (Portug./UAE-Team Emirates) +1:58, 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +2:00, 10. Richie Porte (Aus./Ineos Grenadiers) +2:04

1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 147 bodov, 2. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) 120, 3. Mark Cavendish (V. Brit./QuickStep-Alpha Vinyl) 78

1. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) 68 bodov, 2. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 43, 3. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) 27

Neapol 14. mája (TASR) - Belgický cyklista Thomas De Gendt z tímu Lotto-Soudal zvíťazil v sobotnej 8. etape 105. ročníka ročníka pretekov Giro d´Italia. Po 153 v kilometroch so štartom aj cieľom v Neapole mal najviac síl v záverečnom špurte štvorčlenného úniku, v ktorom predstihol domáceho Davideho Gabbura a Španiela Jorgeho Arcasa. Ružové tričko lídra celkového poradia si udržal Španiel Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), ktorý finišoval v hlavnom poli na 49. mieste s mankom 3:33 min.Tridsaťpäťročný De Gent dosiahol sedemnáste víťazstvo v kariére a druhé na Gire, predtým sa na tomto podujatí radoval pred desiatimi rokmi. "Je to neskutočné. Ešte pred dvoma týždňami by som absolútne neveril, že tu vyhrám etapu. V uplynulých rokoch mi to už príliš nešlo. Etapa mi však sedela, pripomínalo mi to poslednú etapu na Okolo Katalánska na okruhoch v Barcelone. Takéto profily sa dajú len ťažko kontrolovať, čo je pre mňa skvelý terén. V závere sme sa rozhodli, že šprintovať budem ja, lebo som mal skvelé nohy," citoval víťaza portál cycling-info.sk.V nedeľu čaká na cyklistov 191 km z Isernie na vrchol stúpania na Blockhaus.