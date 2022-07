Belgický futbalista Origi sa dohodol s AC Miláno

Miláno 5. júla (TASR) - Kariéra belgického futbalistu Divocka Origiho bude po vypršaní kontraktu s FC Liverpool pokračovať v AC Miláno. S talianskym majstrom podpísal 27-ročný útočník zmluvu do júna 2026. Za jednu sezónu by mal podľa informácií AFP zarobiť štyri milióny eur.



Origi pôsobil v Liverpoole od roku 2014, za "The Reds" odohral 176 zápasov a nastrieľal 41 gólov. Jeho pôsobenie na Anfielde však poznačili série zranení.



V sezóne 2018/2019 výraznou mierou prispel k triumfu "The Reds" v Lige majstrov, keď najskôr dvakrát skóroval dvakrát v semifinálovej odvete proti FC Barcelona a vo finále proti Tottenhamu Hotspur uzavrel na konečných 2:0.