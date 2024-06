Belgický tréner po zápase s Čiernou Horou: Dalo mi to dôležité lekcie

zostava Belgicka: Casteels - Meunier (46. Castagne), Debast, Faes (46. Witsel), De Cuyper - Vermeeren, Onana (46. Doku) - Bakayoko (46. Mangala), De Bruyne (46. Trossard), Carrasco (46. Lukebakio) - Openda

Brusel 6. júna (TASR) - Belgickí futbalisti zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase pred ME nad Čiernou Horou 2:0, no tréner Domenico Tedesco nebol úplne spokojný s výkonom svojho mužstva, ktoré sa na úvod šampionátu stretne 17. júna vo Frankfurte so Slovenskom.Belgičania mali v prvej polovici jednoznačnú hernú i streleckú prevahu, v druhej, keď Tedesco poslal na ihrisko šesť nových hráčov, sa hra vyrovnala. O úvodný gól duelu sa postaral v 44. minúte Kevin de Bruyne, v závere pridal druhý z pokutového kopu Leandro Trossard. Hlavný tréner po stretnutí zdôraznil, že mu dalo niekoľko dôležitých lekcií.citovala ho agentúra Reuters.Belgičania mali v prvom polčase 15 striel, z toho osem na bránku a súperovi nedovolili ani jedinú. Dlho však nedokázali prekonať brankára súpera Matiju Šarkiča. Nerozhodný stav zlomil až v 44. minúte De Bruyne, ktorý odohral svoj stý zápas za reprezentáciu. Zároveň bol prvý po vyše ročnej pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu.uviedol.Čiernohorci v druhom polčase hrýzli a vyhrali ho 10:5 na strely, no nepodarilo sa im dať vyrovnávajúci gól. V 88. minúte navyše prišli o Miloša Brnoviča, ktorý dostal druhú žltú kartu a v nadstavenom čase inkasovali z penalty.dodal De Bruyne.Belgičania odohrajú pred ME ešte generálku, v sobotu nastúpia v Bruseli proti susedom z Luxemburska.dodal hlavný tréner.Belgicko sa v E-skupine stretne okrem Slovenska aj s Rumunskom a Ukrajinou.