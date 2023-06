Belgický tréner Still predĺžil zmluvu s Reims do roku 2025

Reims 1. júna (TASR) - Belgický tréner Will Still predĺžil zmluvu s futbalovým klubom Stade Reims do roku 2025. Mužstvo francúzskej Ligue 1 to oznámilo na svojej oficiálnej webstránke.



Tridsaťročný Still prevzal funkciu v októbri po Oscarovi Garciovi a v tejto sezóne doviedol tím k sérii 19 zápasov bez prehry. Reims museli zaplatiť pokutu 25.000 eur za každý odohraný duel Ligue 1, pričom Still ešte nezískal potrebnú licenciu na to, aby mohol viesť mužstvo. Jeho mladší 26-ročný brat Nicolas bude pôsobiť ako asistent.



Hráči Stade privítajú v sobotu v záverečnom zápase sezóny Montpellier. V tabuľke im patrí 11. miesto, no na desiaty Lorient strácajú len bod.