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Belgický zväz údajne podal odvolanie proti verdiktu ohľadom Baloguna
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.
Autor TASR
New York 6. júla (TASR) - Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) podal podľa portálu The Athletic odvolanie proti oprávnenosti útočníka USA Folarina Baloguna nastúpiť na zápas osemfinále MS. FIFA pozastavila platnosť červenej karty pre amerického hráča na prebiehajúcom šampionáte podmienečne na rok.
Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) udelila vedeniu RBFA právo odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Belgický zväz a aj ten americký musia predložiť vyhlásenia a vo veci rozhodne člen odvolacej komisie FIFA. Ten nebude pochádzať z konfederácií, ktorých sú Belgicko a USA členmi. Zatiaľ nie je jasné, či rozhodnutie padne ešte pred začiatkom duelu v Seattli, ktorý je naplánovaný na utorok 02.00 h SELČ. Oficiálne potvrdenie odvolania zatiaľ nezverejnila ani jedna zo strán.
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. Rozhodnutie dočasne pozastaviť platnosť vylúčenia mal ovplyvniť americký prezident Donald Trump počas telefonátu s prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Balogun môže vďaka kontroverznému verdiktu zasiahnuť do utorkového osemfinále. RBFA vyjadril prekvapenie a požiadal FIFA o rozsiahlejšie vysvetlenie situácie. Rozhodnutie vyvolalo aj všeobecnú vlnu kritiky a zapojila sa do nej aj Európska futbalová únia.
Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) udelila vedeniu RBFA právo odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Belgický zväz a aj ten americký musia predložiť vyhlásenia a vo veci rozhodne člen odvolacej komisie FIFA. Ten nebude pochádzať z konfederácií, ktorých sú Belgicko a USA členmi. Zatiaľ nie je jasné, či rozhodnutie padne ešte pred začiatkom duelu v Seattli, ktorý je naplánovaný na utorok 02.00 h SELČ. Oficiálne potvrdenie odvolania zatiaľ nezverejnila ani jedna zo strán.
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. Rozhodnutie dočasne pozastaviť platnosť vylúčenia mal ovplyvniť americký prezident Donald Trump počas telefonátu s prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Balogun môže vďaka kontroverznému verdiktu zasiahnuť do utorkového osemfinále. RBFA vyjadril prekvapenie a požiadal FIFA o rozsiahlejšie vysvetlenie situácie. Rozhodnutie vyvolalo aj všeobecnú vlnu kritiky a zapojila sa do nej aj Európska futbalová únia.