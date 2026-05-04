Belka teší prvá nula v Nórsku: Musím pokračovať, neuspokojiť sa
Belko prispel k piatkovému víťazstvu 3:0 nad Rosenborgom Trondheim v 7. kole nórskej Eliteserien.
Autor TASR
Stavanger 4. mája (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ľubomír Belko po prvom vychytanom čistom konte v drese nórskeho majstra Viking FK zdôraznil, že sa nemôže uspokojiť a musí naďalej na sebe pracovať. V rozhovore pre TASR takisto povedal, že jeho snom je kvalifikovať sa do ligovej fázy Ligy majstrov a ďalším z cieľov je aj nominácia do reprezentačného A-tímu.
Belko prispel k piatkovému víťazstvu 3:0 nad Rosenborgom Trondheim v 7. kole nórskej Eliteserien. Do brány Vikingu sa postavil v treťom dueli za sebou. „Bolo to zaslúžené víťazstvo z našej strany, dominovali sme počas celého zápasu a súpera sme prakticky do ničoho nepustili. Výsledok mohol byť aj vyšší, v prvom polčase sme mali štyri-päť čistých šancí. Tretí gól nás upokojil, ale stále sme hrali našu hru, ktorú tréner od nás chce. Mohlo sa to skončiť aj 7:0 alebo 8:0 vzhľadom na priebeh zápasu,“ zhodnotil pre TASR Belko, pre ktorého to bolo prvé čisté konto v drese klubu zo Stavangeru.
„Pocity sú výborné tým, že to bolo prvé čisté konto. A zvlášť, že to bolo proti Rosenborgu, ktorý je jeden z najúspešnejších klubov v Nórsku. Určite si to vážim a musím len ďalej pokračovať, neuspokojiť sa. Tak, ako doteraz, že snažím sa pracovať na sebe v tréningovom procese, zlepšovať sa a byť fyzicky pripravený. Od trénera brankárov som dostal pozitívnu spätnú väzbu, takže to vždy poteší. Ako som spomenul, musím každým zápasom podávať lepšie výkony.“
Duel bol pre Belka špeciálny aj tým, že mohol stretnúť známe tváre. Celý zápas za Rosenborg odohral slovenský obranca Tomáš Nemčík a ďalší krajan Dávid Ďuriš bol na lavičke hostí. „Stretli sme sa pred zápasom aj po zápase. Videli sme sa po dlhšej dobe a porozprávali sme sa aj o tom, ako to funguje u nás v kluboch. Všetci sme boli radi, že sme sa videli a na jeseň sa vidíme znova v Trondheime, takže sa na chalanov teším,“ reagoval 24-ročný bývalý brankár Žiliny.
Úradujúci nórsky majster má skvelú formu. Po zaváhaní v prvom kole a vypadnutí z pohára vo štvrťfinále bodoval naplno v šiestich ligových zápasoch za sebou. Na prvé Tromsö, ktoré však odohralo o dve stretnutia viac, stráca iba dva body. Podľa Belka je kľúčová disciplína a tvrdá práca celého mužstva: „Vstup do sezóny je vždy dôležitý, aj keď sme prehrali v prvom zápase vonku a nepodarilo sa nám postúpiť ďalej v pohári. Bola to výborná reakcia a základ úspechu je to, akým štýlom sa chceme prezentovať. Prináša to úspech, každý musí byť disciplinovaný. Je tu vyrovnaných dvadsať hráčov, z ktorých je každý jeden pripravený dať tímu energiu a to, čo potrebuje. To je základ.“
Bývalá brankárska jednotka slovenskej reprezentácie do 21 rokov sa spod Dubňa presťahovala na sever Európy po prestupe začiatkom februára, keď podpísala zmluvu do roka 2029. Belko strávil v žilinskom A-tíme šesť sezón, pričom si pripísal 122 štartov v najvyššej slovenskej súťaži. Získal aj ocenenie pre najlepšieho ligového brankára za ročník 2022/2023. „Nevravím, že moja aklimatizácia bola ťažšia, ale potreboval som si trošku zvyknúť, lebo 23 rokov som bol len na Slovensku. Potreboval som len čas, uplynulé týždne sa začínam cítiť ako doma a ukazovať moje silné stránky. Základ je tvrdá práca a rozprávať sa s trénerom brankárov o rôznych situáciách, čo bude posúvať dopredu náš vzťah aj mňa ako brankára,“ povedal pre TASR ohľadom aklimatizácie v Stavangeri.
Status nórskeho šampióna zaručuje Vikingu účasť v play off Ligy majstrov, a tým pádom aj európsku jeseň. Aj pre Belka je účasť v ligovej fáze milionárskej súťaže snom: „Viking sa stal majstrom po dlhých rokoch a určite je to veľká výzva a cieľ všetkých, aby sme boli v Lige majstrov. Ale musíme na sebe dennodenne pracovať a keď sa bude blížiť kvalifikácia o Ligu majstrov, tak každý jeden hráč urobí maximum, aby sme sa tam dostali. Pre každého hráča je to sen.“
Bývalý mládežnícky reprezentant by sa chcel takisto prebojovať aj do A-tímu slovenských „sokolov“. Najbližšie sa tak môže stať v prípade nominácie na júnové prípravné stretnutia proti Malte a Čiernej Hore. „Určite je to tiež jeden z mojich hlavných cieľov - dostať sa do reprezentácie, lebo každý jeden malý chlapec sníva o tom, že sa dostane do reprezentácie. Nomináciu si chcem zaslúžiť stabilnými výkonmi,“ dodal pre TASR Belko.
