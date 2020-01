Bellanova odišiel z Bordeaux na hosťovanie do Atalanty

Bordeaux 30. januára (TASR) - Taliansky mládežnícky reprezentant Raoul Bellanova išiel na hosťovanie z Girondins Bordeaux do Atalanty Bergamo.



Devätnásťročný pravý obranca prišiel do francúzskeho klubu z AC Milána, no v Ligue 1 nastúpil len na jediný zápas. S Atlantou sa dohodol na osemnásťmesačnom hosťovaní s následnou opciou na trvalý prestup. Informovala agentúra AFP.