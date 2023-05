Bellarabi po dvanástich sezónach skončí v Leverkusene

Berlín 16. mája (TASR) - Bývalý nemecký reprezentant Karim Bellarabi opustí v lete po dvanástich sezónach nemecký klub Bayer Leverkusen. Bundesligista o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Útočník si minulý týždeň pred štvrtkovým úvodným zápasom semifinále Európskej ligy (EL) na ihrisku AS Rím natiahol ľavý stehenný sval a už nepomôže Bayeru vo zvyšných dueloch sezóny. Zatiaľ nie je jasné, či prestúpi do iného klubu, alebo ukončí kariéru.



"Bolo to pre mňa neuveriteľné obdobie. Zažil som veľké veci a odohral som za tento klub fantastické zápasy. Leverkusen mi tak prirástol k môjmu srdcu, že tento dobre uvážený krok ma mrzí," povedal Bellarabi, ktorý dúfa, že klub získa v tejto sezóne titul v EL. V prvom zápase však zvíťazil AS Rím 1:0. Odveta je na programe vo štvrtok na pôde nemeckého tímu.



Bellarabi odohral za Leverkusen 290 súťažných stretnutí, v ktorých strelil 57 gólov. Za Nemecko odohral 11 zápasov v rokoch 2014 až 2016.