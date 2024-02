Bellingham bude pre vyvrtnutý členok chýbať Realu približne tri týždne

Madrid 11. februára (TASR) - Anglický futbalista Jude Bellingham by mal pre vyvrtnutý členok chýbať Realu Madrid približne tri týždne. Dvadsaťročný stredopoliar utrpel zranenie v sobotnom šlágri 24. kola španielskej La Ligy, v ktorom si líder súťaže poradil s Gironou hladko 4:0 a odskočil súperovi v boji o titul na rozdiel päť bodov.



Vedenie Realu po nedeľňajších vyšetreniach potvrdilo diagnózu bez toho, že by uviedlo dĺžku hráčovej absencie. "Jeho zdravotný stav budeme pozorne monitorovať," informoval klub v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. Podľa španielskych médií by mal Bellingham pri tomto type zranenia pauzovať približne tri týždne. S určitosťou tak vynechá utorkový prvý zápas osemfinále Ligy majstrov na pôde Lipska i nasledujúce ligové súboje s Rayom Vallocano a FC Sevilla.



Anglický reprezentant utrpel zranenie po kolízii s Pablom Torrem. Pred vynúteným striedaním v 57. minúte sa stihol dvakrát zapísať do streleckej listiny a so 16 gólmi sa osamostatnil na čele tabuľky kanonierov od Arťoma Dovbyka. V 31 zápasoch vo všetkých súťažiach skóroval v tejto sezóne už 20-krát.