Bellingham hrdinom El Clasica, Xavi: Ak Real nedorazíte, zabijú vás

Barcelona 29. októbra (TASR) - Hrdinom 255. futbalového El Clasica sa stal 20-ročný anglický stredopoliar Jude Bellingham, ktorý dvoma gólmi zariadil víťazstvo Realu Madrid na pôde FC Barcelona 2:1. Tréner "blaugranas" Xavi Hernandez po stretnutí uviedol, že tri body si viac zaslúžil jeho tím, no doplatil na nepremenené šance.



Prvý polčas bol jasne v réžii Barcelony, ktorá si vypracovala viacero dobrých príležitostí a už od 6. minúty viedla. Ilkay Gündogan sa pokúsil o narážačku s Feranom Torresom, v snahe zabrániť kombinácii zasiahol nešťastne loptu brániaci Aurelien Tchouameni priamo pred bránku hostí a Gündogan prekonal Kepu Arrizabalagu. Po štvrťhodine predviedol úspešný pressing domáci stredopoliar Gavi, z čoho mohol ťažiť Fermin Lopez, ten však pri svojom debute v El Clasicu nastrelil iba žrď. Real miestami pôsobil bezradne a zmenu nepriniesol ani úvod druhého dejstva. V 51. minúte hlavičkou opečiatkoval žrď Inigo Martinez a následnú dorážku zlikvidoval Kepa. Barca mohla v stretnutí viesť 2:0 či 3:0, no práve slabá efektivita Kataláncov stála dôležité body.



Po hodine hry naskočil do hry stredopoliar Luka Modrič a jeho vplyv na hru "bieleho baletu" bol prakticky okamžitý. Chorvát prevzal kontrolu nad stredom poľa, vďaka čomu viac voľnosti využil Bellingham, ktorý najskôr v 68. minúte ďalekonosnou strelou vyrovnal. Dvadsaťročný Angličan sa stal hrdinom Realu v druhej minúte nadstaveného času, keď po sklepnutí od Modriča v krkolomnej pozícii potvrdil ľahkosť, s akou priťahuje v novom pôsobisku gólové momenty a rozhodol. "Mnoho duelov El Clasico som sledoval z gauča so svojou rodinou. Povedal som im, že je rad na mne, aby som to prežil na vlastnej koži a urobil niečo veľké. To sa mi podarilo a som veľmi šťastný," uviedol pre akreditované médiá Bellingham, ktorý má po nezabudnuteľnej premiére v najslávnejšom derby sveta už 10 ligových gólov a naďalej kraľuje tabuľke strelcov. Modrič po svojom 500. vystúpení za Real na adresu Bellinghama uviedol: "Neviem, ako vysvetliť to, čo Jude robí. Nedávno prišiel a hrá akoby tu bol už dlho. Myslím si, že ani on sám nemôže uveriť gólom, ktoré strieľa."



Tréner Barcelony Xavi Hernandez po zápase uviedol, že jeho tím bol vo väčšine zápasu lepší, doplatil však na slabú efektivitu. Pre 43-ročného kouča to bolo 9. El Clasico v pozícii kormidelníka Barcelony, z toho piata prehra. Podľa Xaviho slov si jeho tím zaslúžil zvíťaziť: "Real mal dobrých 25 minút a dvakrát skóroval, my sme mali dobrých 60 minút a skórovali sme len raz. Úprimne si myslím, že ak dnes malo jedno mužstvo vyhrať, tak to bola Barca. Madrid je však taký, ak ich nedorazíte, dostanú sa do zápasu a zabijú vás."



Záver zápasu ešte poznačil rasistický moment, keď z ihriska schádzal hosťujúci krídelník Vinicius Junior. Dvadsaťtriročný Brazílčan pomaly odchádzal, otočil sa smerom k tribúnam a pumpovaním pästí oslavoval triumf "Los Blancos". Provokatívne správanie Viniciusa sa snažil hasiť aj kouč Realu Carlo Ancelotti, ktorý svojho zverenca ťahal za ruku. "Povedal som mu, že musí odísť rýchlejšie, pomohol som mu v tom," poznamenal 64-ročný Talian.



Na videu, ktoré zverejnili španielske médiá sa objavilo, že jeden z domácich priaznivcov nazval Viniciusa opicou, pričom sa zdalo, že z iného miesta letela na hraciu plochu banánová šupa. "FC Barcelona bude vždy brániť hodnoty futbalu a športu, ako je úcta k súperovi. Vyšetríme všetky rasistické urážky, ku ktorým mohlo dôjsť počas zápasu s Realom Madrid," uviedol katalánsky klub vo vyhlásení.



Hráčov Barcelony prišiel na sobotné El Clasico podporiť priamo do hľadiska aj spevák Mick Jagger. Spoluzakladateľ britskej kapely The Rolling Stones bol na zápase spolu s ďalším členom kapely Ronniem Woodom. Katalánci odohrali duel v špeciálnych dresoch, na ktorých mali namiesto bežného mena sponzora ikonické logo rockovej kapely. Ešte pred stretnutím vyjadril Bellingham svoj obdiv ku konkurenčnej skupine The Beatles. "Vždy boli mojou obľúbenou skupinou," dodal Hráč zápasu, ktorému fanúšikovia Realu nedávno zanôtili známy hit Beatles – "Hey Jude".



Madridčania sú s 28 bodmi naďalej na čele La Ligy o skóre pred Gironou. Barcelona je tretia so štvorbodovou stratou na hlavného rivala.