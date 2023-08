Bellingham ozdobil debut v drese Realu gólom: “Mal som šťastie”

Bilbao 13. augusta (TASR) - Futbalistom Realu Madrid sa vydaril vstup do novej sezóny španielskej La Ligy. V sobotňajšom stretnutí v Bilbau zvíťazili nad domácim Athleticom 2:0 aj vďaka presnému zásahu Judea Bellinghama, ktorý tak gólovo okorenil svoj súťažný debut v drese "bieleho baletu". Anglický stredopoliar to označil po zápase za "skutočne špeciálny moment".



Španielsky vicemajster otvoril skóre v 28. minúte zásluhou Rodryga, ktorý prudkou strelou na prednú žrď prekonal domáceho brankára Unaia Simona. Bellinghamov gól prišiel o osem minút neskôr. Dvadsaťročný anglický reprezentant, ktorý prestúpil do Realu za vyše 100 miliónov eur z Dortmundu, zostal po rohovom kope nestrážený a center Davida Alabu poslal do siete. Loptu netrafil ideálne, no tá sa odrazila od trávnika a preskočila Simona. "Vždy ma učili, že ak vystrelím, mám šancu dať gól. Loptu som netrafil tak, ako som chcel, no mal som šťastie a skončila v sieti. Je to niečo skutočne špeciálne, no najdôležitejšie bolo dnes naše víťazstvo," citovala Bellinghama agentúra AFP. Anglický reprezentant neskôr pridal na sociálnej sieti aj príspevok v španielčine: "Prvý zápas, prvé víťazstvo, prvý gól. Hala Madrid!"



Pri absencii skúsených Luku Modriča a Toniho Kroosa v základnej zostave (obaja prišli na ihrisko až v druhom polčase) sa Bellingham ujal role tvorcu hry a z pozície desiatky výdatne podporoval brazílske útočné tykadlá Viniciusa Juniora a Rodryga. Tréner Realu Carlo Ancelotti ho za predvedený výkon pochválil: "Hral výborne. Veľmi ho motivuje, že môže hrať za Real. Je fantastický hráč a pre nás skvelý podpis. Je naozaj výnimočný futbalista, výrazná osobnosť, tvrdo na sebe pracuje. Skutočne mimoriadny zjav." Spoluprácu s Bellinghamom si pochvaľoval aj autor prvého gólu Rodrygo: "Som veľmi šťastný, že som si mohol s ním zahrať. Je vynikajúci hráč a som si istý, že nám počas sezóny výrazne pomôže."



Okrem Bellinghama absolvovali súťažnú premiéru v drese "pusiniek" aj ľavý krajný obranca Fran Garcia a útočník Joselu, ktorý nastúpil na záverečných desať minút. Spoľahlivý výkon podal v bráne Ukrajinec Andrij Lunin, ktorý nastúpil namiesto zraneného Thibauta Courtoisa. Belgičan vynechá väčšinu ročníka po tom, ako si roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene. V najbližších dňoch podstúpi operáciu. Škvrnou na víťazstve hostí bolo zranenie obrancu Edera Militaa, ktorý si poranil koleno a päť minút po prestávke opustil ihrisko v slzách. Z trávnika mu museli pomôcť kluboví lekári. "Militao si vyvrtol koleno, nevyzeralo to dobre. V najbližších hodinách podstúpi vyšetrenia. Máme obavy, nič sa nedá vylúčiť," povedal Ancelotti o zranení brazílskeho zadáka.



Domácim zápas absolútne nevyšiel, za celý duel vyslali iba jednu strelu do priestoru súperovej brány. "Real bol lepší. My sme mali problémy presadiť sa v útoku. Nedokázali sme zastaviť súperov tlak a často sme strácali loptu. To nás brzdilo," vyjadril sa tréner Bilbaa Ernesto Valverde. Obranca Athletica Oscar de Marcos nastúpil na jubilejný 500. zápas za Bilbao, nebude však naň spomínať v dobrom: "(Valverde) mohol pokojne vystriedať 11 hráčov. V druhom polčase sme už hrali lepšie, ale nedokázali sme toho veľa vymyslieť."