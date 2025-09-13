Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Bellingham po operácii ramena už trénuje s tímom Realu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Anglický ofenzívny stredopoliar by sa určite chcel dať do poriadku do prvého El Clasica sezóny, ktoré je na programe 26. októbra.

Autor TASR
Madrid 13. septembra (TASR) - Anglický futbalista Jude Bellingham sa po zranení vrátil do tréningového procesu. Real Madrid by jeho služby mohol využiť opäť niekedy budúci mesiac.

Dvadsaťdvaročný Bellingham má za sebou operáciu ramena, trénovať začal zatiaľ bezkontaktne. „Stále má evidentne problémy, bolo to vážne zranenie. Pomaly sa však do toho dostáva a ktovie, možno si zahrá už v októbri,“ informoval podľa DPA Xabi Alonso.

Anglický ofenzívny stredopoliar by sa určite chcel dať do poriadku do prvého El Clasica sezóny, ktoré je na programe 26. októbra. Reprezentačnému trénerovi Thomasovi Tuchelovi by však ešte nemal byť k dispozícii počas októbrového duelu kvalifikácie MS proti Lotyšsku.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska