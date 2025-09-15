< sekcia Šport
Bellingham prvýkrát od MS klubov v zápasovej nominácii Realu Madrid
Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa mal pre zranenie ramena pôvodne vrátiť až v priebehu októbra.
Autor TASR
Madrid 15. septembra (TASR) - Anglický futbalista Jude Bellingham sa nachádza v 23-člennej nominácii Realu Madrid na utorkový domáci zápas Ligy majstrov proti Olympique Marseille. Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa mal pre zranenie ramena pôvodne vrátiť až v priebehu októbra.
Reprezentant Anglicka sa naposledy predstavil na MS klubov v USA, odvtedy chýbal 15-násobnému európskemu majstrovi v štyroch ligových dueloch. Operáciu ramena odkladal už od novembra 2023, keď sa zranil v zápase proti Rayu Vallecano. Chcel sa totiž venovať Realu a aj reprezentácii. V polovici júla po MS klubov operáciu podstúpil a začala sa tak jeho rehabilitácia, ktoré mala trvať 10 až 12 týždňov. Do zápasovej nominácie sa dostal o niečo skôr a do stretnutia by tak mohol zasiahnuť už v utorok doma proti Marseille.
