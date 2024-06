Bellingham rozhodol o triumfe Anglicka nad Srbskom na ME

C-skupina, 1. kolo:



Srbsko - Anglicko 0:1 (0:1)



Gól: 13. Bellingham. ŽK: Gudelj, Tadič. Rozhodovali: Orsato - Carbone, Giallatini (všetci Tal.), štvrtý rozhodca: KRUŽLIAK (SR)



Srbsko: Rajkovič – Veljkovič, Milenkovič, Pavlovič – Živkovič (74. Birmančevič), S. Milinkovič-Savič, Gudelj (46. Ilič), Lukič (61. Jovič), Kostič (43. Mladenovič) – Vlahovič, Mitrovič (61. Tadič)



Anglicko: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold (69. Gallagher), Rice – Saka (76. Bowen), Bellingham (86. Mainoo), Foden – Kane

Tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 1 1 0 0 1:0 3



2. Dánsko 1 0 1 0 1:1 1



Slovinsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Srbsko 1 0 0 1 0:1 0

Gelsenkirchen 16. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka zvládli svoj úvodný zápas na ME v Nemecku. Jeden z topfavoritov šampionátu vyhral v nedeľnom dueli C-skupiny v Gelsenkirchene nad Srbskom 1:0. Triumf zariadil Jude Bellingham hlavičkou v 13. minúte. V úlohe štvrtého rozhodcu bol slovenský arbiter Ivan Kružliak.V druhom kole skupiny sa vo štvrtok 20. júna stretnú Srbi so Slovinskom (15.00) a Angličania s Dánskom (18.00). Z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Iba na srbskej lavičke zostal kapitán Tadič a jeho spoluhráči odolávali zreteľnej prevahe favorita len do 13. minúty. Na tečovaný center Saku z pravej strany si potom na päťku nabehol Bellingham a cez Živkoviča prudkou hlavičkou prekonal brankára - 0:1. Srbi sa na polovicu súpera dostávali sporadicky a tak sa ich šance nerodili, pomohla im však chyba Alexandra-Arnolda, po ktorej v 20. minúte pálil prudko Mitrovič, ale lopta skončila vedľa pravej žrde Pickfordovej bránky. Srbi sa osmelili, no o päť minút neskôr sa po nepresnej prihrávke Vlahoviča dostal po rýchlom brejku do ich šestnástky Walker, lopta z jeho nohy však bránku netrafila a ani nenašla žiadneho zo spoluhráčov. Po polhodine hry nevyšiel Alexandrovi-Arnoldovi priamy kop zo zaujímavej vzdialenosti, trafil iba do múru. Pred prestávkou sa ešte Saka opäť dostal k centru z pravej strany, číhajúci Foden naň nedosiahol. Prvý polčas priniesol napokon jedinú strelu na bránku a vďaka nej išli do kabín spokojnejší Angličania.Srbi po zmene strán výrazne zvýšili aktivitu, ktorá im mohla priniesť vyrovnanie po päťdesiatich minútach, no prízemná prihrávka Vlahoviča pred bránku zostala bez odozvy a Trippier zažehnal nebezpečenstvo. Alexander-Arnold sa vzápätí postaral o druhú strelu svojho tímu na bránku, jeho delovku vyrazil Rajkovič a o chvíľu neskôr striedajúci Ilič v poslednej chvíli zabránil zakončeniu Bellinghama. Pickford musel potom zasiahnuť pred Mitrovičom po úniku Mladenoviča po ľavej strane. Angličania pôsobili v tejto fáze až príliš pasívne a potrestať ich mohli krátko po svojom príchode na ihrisko Tadič s Jovičom, v 65. minúte však druhý menovaný nedokázal v šestnástke spracovať ideálny pas svojho krajana. Blízko k poistke náskoku bol v 77. minúte Kane, jeho hlavičku po centri striedajúceho Bowena však dokázal vytlačiť brankár Rajkovič do brvna. Srbi vyslali prvý pokus do priestoru bránky až v 82. minúte, no mal gólové parametre - Pickford musel s námahou vyraziť nad bránku strelu Vlahoviča spoza šestnástky a po následnom rohu Kane vyhlavičkoval pokus Birmančeviča. Neujala sa ani strela Milinkoviča-Saviča v 89. minúte a tak si Angličania udržali čisté konto a do šampionátu vykročili ziskom troch bodov.