Bellingham v Reale žiari, rozhodol aj proti Getafe: Na to ma priviedli

Madrid 3. septembra (TASR) - Letný príchod Judea Bellinghama za 103 miliónov eur sa ukazuje ako správny ťah vedenia Realu Madrid. Ofenzívny stredopoliar skóroval vo všetkých štyroch doterajších zápasoch La ligy a s piatimi gólmi má zásadný podiel na stopercentnej bilancii tímu. Zažiaril aj v sobotňajšom zápase s Getafe, keď rozhodol v 5. minúte nadstaveného času o víťazstve 2:1.



"Viem, že pre takéto momenty ma priviedli. Ja v tom musím pokračovať a vždy robiť všetko pre to, aby naši fanúšikovia odišli domov šťastní," uviedol po zápase pre agentúru AP. Real proti Getafe herne dominoval, no jeho víťazstvo sa nerodilo jednoducho. Od 11. minúty prehrával 0:1, keď nevydarenú spätnú prihrávku obrancu Frana Garciu využil bývalý hráč domácich Borja Mayoral. Nasledovala takmer celozápasová výrazná prevaha Realu, ktorá vyústila do viacerých veľkých príležitostí. Viackrát v nich zažiaril brankár hostí David Soria, ktorý napokon dostal od špecializovaného portálu sofascore najvyššiu známku zo všetkých hráčov - 8,7. Prvýkrát inkasoval v 47. minúte, keď rozhodca po prvotnom podozrení na ofsajd napokon uznal gól Joselu, ktorý nastúpil namiesto zraneného Viniciusa Juniora.



Real mal v druhom polčase 80-percentné držanie lopty, dostal sa k 18 strelám, z ktorých 9 smerovalo na bránku. Jeho hráči trikrát trafili žrď a napokon dokázali prevahu potvrdiť aj gólom. Keď sa zdalo, že Bellinghamova séria sa zastaví na čísle tri, prišla strela Rodryga spred šestnástky, ktorú Soria po prvotnom zákroku neudržal a nekrytý Bellingham rozjasal takmer 67-tisíc fanúšikov. Pre Real to bol prvý domáci zápas v sezóne po rekonštrukcii Štadióna Santiaga Bernabeua. Priaznivci Realu oslávili víťazstvo skladbou "Hey Jude" od The Beatles a strelec víťazného gólu si vychutnal aj tento moment: "Bol to najhlasnejší moment celého zápasu a prišlo to po mojom góle. Keď to spievali, triasli sa mi nohy, bolo to úžasné."



Priaznivci Realu veria, že práve 20-ročný Bellingham by mohol v gólovej potencii nahradiť Karima Benzemu, ktorý v lete odišiel do Saudskej Arábie. Za sebou má 8-gólovú sezónu v Borussii Dortmund, v La lige má však už 5 gólov po 4 zápasoch, pričom tri z nich boli víťazné. "Nie sme prekvapení jeho talentom, ale tým, že strieľa toľko gólov. Myslím, že aj on je prekvapený," povedal tréner Carlo Ancelotti na adresu svojho hráča.