Bellingham vynechá nedeľný duel Borussie Dortmund s Augsburgom

Dortmund 19. mája (TASR) - Anglický futbalista Jude Bellingham vynechá nedeľný bundesligový duel proti Augsburgu a jeho účasť v záverečnom 34. kole nemeckej ligy je otázna. Devätnásťročný stredopoliar Borussie Dortmund si poranil koleno v minulotýždňovom zápase s Borussiou Mönchengladbach (5:2).



"Od minulého týždňa sa toho veľa nezmenilo, Jude Bellingham s nami dnes nemohol trénovať. Budeme si musieť počkať a uvidíme v najbližších dňoch. Ostatní hráči sú pripravení hrať," uviedol tréner Dortmundu Edin Terzič. Bellinghama, ktorý v prebiehajúcej sezóne odohral 31 zápasov a strelil osem gólov, pritom spájajú s odchodom do Realu Madrid alebo anglickej Premier League, pripomína agentúra DPA.



Na čele Bundesligy je dve kolá pred koncom Bayern Mníchov s jednobodovým náskokom pred Dortmundom. Hráči Borussie sa v nedeľu predstavia v Augsburgu, v poslednom kole ich čaká domáci duel s Mainzom. Bavori v sobotu hostí Lipsko a v závere sezóny sa predstavia na pôde Kolínu nad Rýnom. "Vieme, že Augsburg vie byť doma nepríjemným súperom. Veľmi často idú do duelov, čo bude nepríjemné. Je to mužstvo, ktoré bojuje o každý jeden bod až do konca," dodal Terzič.