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Belluš bude aj v novej sezóne pôsobiť v Spišskej Novej Vsi
Rodák zo Spiša bude pôsobiť druhú sezónu za sebou v materskom klube.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. júla (TASR) - Súčasťou hokejistov HK Spišská Nová Ves bude aj v novej sezóne obranca Martin Belluš. Účastník najvyššej slovenskej súťaže o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí.
Rodák zo Spiša bude pôsobiť druhú sezónu za sebou v materskom klube. Tridsaťštyriročný Belluš v predchádzajúcom ročníku odohral 29 zápasov, v ktorých nazbieral 4 body za gól a tri asistencie. Sezóna sa však pre neho predčasne skončila 6. februára pre zranenie ruky.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na spolupráci s „Belďom" na nasledujúcu sezónu. Je to náš odchovanec a vždy nás teší, ak je v mužstve čo najviac domácich hráčov. Myslím si, že je to dobré pre celú hokejovú komunitu aj celé mesto, keď fanúšikovia môžu vidieť chalanov z vlastnej liahne, ktorí si jeho podpis doslova vypýtali. Verím, že nám svojimi skúsenosťami, mentoringom a líderskou pozíciou v kabíne pomôže s rozvojom najmä mladších hráčov. Taktiež verím, že bude akýmsi prvkom medzi trénermi a kabínou. Prajem mu všetko dobré, nech je zdravý počas celej sezóny a zároveň mu ďakujem, že sa rozhodol zotrvať v našom drese aj napriek iným ponukám," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Rodák zo Spiša bude pôsobiť druhú sezónu za sebou v materskom klube. Tridsaťštyriročný Belluš v predchádzajúcom ročníku odohral 29 zápasov, v ktorých nazbieral 4 body za gól a tri asistencie. Sezóna sa však pre neho predčasne skončila 6. februára pre zranenie ruky.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na spolupráci s „Belďom" na nasledujúcu sezónu. Je to náš odchovanec a vždy nás teší, ak je v mužstve čo najviac domácich hráčov. Myslím si, že je to dobré pre celú hokejovú komunitu aj celé mesto, keď fanúšikovia môžu vidieť chalanov z vlastnej liahne, ktorí si jeho podpis doslova vypýtali. Verím, že nám svojimi skúsenosťami, mentoringom a líderskou pozíciou v kabíne pomôže s rozvojom najmä mladších hráčov. Taktiež verím, že bude akýmsi prvkom medzi trénermi a kabínou. Prajem mu všetko dobré, nech je zdravý počas celej sezóny a zároveň mu ďakujem, že sa rozhodol zotrvať v našom drese aj napriek iným ponukám," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.