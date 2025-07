Belluš sa po dvojročnej prestávke vrátil do rodnej Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Belluš sa po dvojročnej prestávke vrátil do HK Spišská Nová Ves. O návrate svojho odchovanca informoval klub vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook.



Spišskonovoveský rodák sa vracia po úspešnom pôsobení v klube Vlci Žilina. S „vlkmi“ obsadil po ich návrate do Tipsport ligy v uplynulej sezóne bronzovú priečku, predtým dopomohol Žilinčanom aj k postupu do najvyššej súťaže. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Martinom Bellušom. Je to ďalší odchovanec, ktorý rozšíri enklávu domácich hráčov. Mať chalanov z regiónu je jednou z našich priorít,“ zdôraznil generálny manažér „rysov“ Richard Rapáč.



Tridsaťtriročný Belluš si v Žiline zároveň prvýkrát vyskúšal pôsobenie na pozícii obrancu, kde by mal nastupovať aj na Spiši. „Jeho hra sa nám veľmi páčila. Na tento post sme ho aj oslovili s víziou, ktorú prijal. Mienime s ním pracovať, preto ho berieme prioritne na pozíciu obrancu. Obe strany sa na tom dohodli.“