Belluš zamieril do Spišskej Novej Vsi, Hamráček má po sezóne

Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HK GROTTO Spišská Nová Ves pribudol 31-ročný krídelník Martin Belluš, ktorý ukončil pôsobenie v druhej najvyššej českej súťaži. Vedenie Spišiakov jeho angažovaním zareagovalo na zdravotné problémy Lukáša Hamráčeka, pre ktorého sa sezóna predčasne skončila. Klub informoval o pohyboch v kádri na sociálnych sieťach.



"Veľmi ma mrzí zranenie Lukáša Hamráčka, ktorý si výborne plnil úlohy, ktoré mal v našom tíme. Na situáciu sme reagovali oslovením a následným podpisom zmluvy s Martinom Bellušom. Je to odchovanec nášho klubu a hráč s dobrými fyzickými parametrami. Vie pritvrdiť a na ľade vzbudzuje rešpekt, ktorý bude hlavne v play off veľmi dôležitý. Veríme, že do nášho tímu prinesie emócie a najmä skúsenosti z ťažkých zápasov. Martin je ďalší dôležitý diel do skladačky, ktorá, verím, prinesie nášmu mestu a klubu úspech, ktorý sme si pred sezónou vytýčili," uviedol generálny manažér Richard Rapáč.



Pre Belluša pôjde už o ôsme pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej si už obliekal aj dresy Popradu, Piešťan, Banskej Bystrice, Detvy, Košíc, Slovana Bratislava a Trenčína. Sezónu 2022/2023 začal vo farbách trenčianskej Dukly, za ktorú odohral 11 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body (1+1). Následne zamieril do organizácie HC Dynamo Pardubice, pričom pôsobil v jeho B-mužstve v druhej najvyššej súťaži. V 14 zápasoch nazbieral 4 body (1+3). V slovenskej extralige doteraz odohral 413 zápasov so ziskom 146 bodov. V rokoch 2017 a 2022 sa tešil z majstrovského titulu.