Bellušovi po góle spadol kameň, domáce trápenie Košíc však pokračuje

Košice 28. októbra (TASR) - Ani v zápase proti Banskej Bystrici sa hokejisti HC Košice nezbavili "domácej" krízy. Prehrou 2:4 potvrdili, že domáce prostredie nie je pre nich veľkou výhodou a pred vlastnými fanúšikmi nepredviedli ideálny výkon.



"Neviem, čím to je. Viem však, že na tom musíme pracovať," poznamenal útočník Martin Belluš, ktorý si v zápase otvoril strelecký účet. Z premiérového gólu v sezóne 2019/2020 mal radosť, v 1. tretine zápasu ním otvoril skóre. "Počas sezóny som už mal veľa šancí, no dlho mi to tam nechcelo padnúť. Aj dnes som mal šance aj na ďalšie góly. Ale bol som rád aj za ten jeden, spadol mi istý kameň," poznamenal. V konečnom účtovaní však Bellušov presný zásah veľa neznamenal.



Hoci po ňom "oceliari" viedli 1:0, v ďalšom priebehu hostia otočili skóre a po zlepšenom výkone pripravili Košičanom ďalšiu prehru pred vlastnými divákmi, tretiu za sebou. "V prvej tretine sme hrali veľmi dobre, no v druhej už ustráchane. Pri vlastnej presilovke sme dostali gól na 1:1, v tretej tretine sa to v podstate zopakovalo. To nás zlomilo. Stiahli sme to síce na 2:3, ale Bystrica je silná a nie je proti nej jednoduché otáčať skóre."



Aj napriek prehre zostali Košičania na 4. mieste tabuľky, menej lichotivý je však pre nich pohľad na tabuľku podľa domácich zápasov. V nej sú až na 8. priečke, doma získali iba 12 bodov z 24 možných. Tréner Peter Draisaitl aj samotní hráči si uvedomujú, že herný prejav v zápasoch doma a vonku je výrazne odlišný. "Neviem, čím to je. Možno väčším klziskom, možno je problém v koncentrácii a zbytočných chybách. Neviem, čo sa deje, ale viem, že musíme pozerať dopredu a zlepšiť to. Musíme na tom pracovať a na nič sa nevyhovárať," poznamenal Belluš.