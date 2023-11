Belpedio strelil prvý gól 2036 dní od premiéry: Je to vzrušujúce

New Jersey 4. novembra (TASR) - Premiérový gól strelil 2036 dní od svojho prvého zápasu v zámorskej NHL hokejista Louie Belpedio z Philadelphie. Dvadsaťsedemročný Američan sa presadil v 2. minúte duelu proti Buffalu a prispel Flyers k triumfu 5:1. Medzi nováčikmi sa na najproduktívnejšieho Logana Cooleyho z Arizony dotiahol ôsmym bodom v sezóne útočník "letcov" Bobby Brink.



"Cítil som sa lepšie, ako som očakával. Je to vzrušujúce a všetci chalani boli šťastní aj za mňa. Som si istý, že moja rodina a priatelia mi napíšu niekoľko správ. Teším sa, že si ich budem môcť prečítať," uviedol Belpedio, ktorý v profilige debutoval ešte 7. apríla 2018 v drese Minnesoty a v noci na sobotu odohral deviaty duel. Po obrancovi Andreasovi Englundovi z LA Kings (2523 dní) sa stal druhým hráčom v tejto sezóne, ktorý strelil svoj prvý gól v NHL viac ako 2000 dní po premiére. Rekord v najdlhšom rozpätí medzi prvým odohratým stretnutím a otvorením si streleckého účtu, drží bývalý obranca "letcov" Dick Cherry (4403 dní).



V tom istom zápase zaznamenal gól a asistenciu útočník Bobby Brink. Dvadsaťdvaročný člen druhej útočnej formácie má po desiatich dueloch na konte 8 bodov (3+5). Medzi nováčikmi sa v tejto sezóne vyrovnal útočníkovi Loganovi Cooleymu z Arizony (1+7).



Prvé zakopnutie na klzisku súpera zaznamenali hráči New Jersey, ktorí podľahli St. Louis 1:4. Blues majú proti Devils vynikajúcu bilanciu, keď z predošlých 18 zápasov zvíťazili až v pätnástich prípadoch. Najhoršou správou pre "diablov" je však strata najproduktívnejšieho hráča svojho tímu i celej súťaže Jacka Hughesa, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Center elitného útoku stratil v 10. minúte stabilitu a narazil do mantinelu. Nakrátko sa ešte vrátil a odohral presilovú hru, ale po nej v zápase definitívne skončil. "Zajtra to vyhodnotíme a uvidíme, ako na tom bude," uviedol tréner Jersey Lindy Ruff. Útočník Devils Curtis Lazar vnímal stratu 20-bodového ťahúňa tímu prakticky okamžite: "Je to ťažké. Keď sa pozriete na jeho štart sezóny, nebudem klamať, boli sme trochu sklesnutí, keď sa to stalo."