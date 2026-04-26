Beluško pomohol Muskegonu asistenciou, jeho tím vyrovnal stav série

Na snímke Adam Beluško. Foto: TASR/AP

New York 26. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Adam Beluško zaznamenal asistenciu v americkej juniorskej súťaži USHL a pomohol svojmu tímu k víťazstvu.

Jeho Muskegon zdolal Dubuque 4:2 a vyrovnal stav série 2. kola play off Východnej konferencie na 2:2. V akcii bol aj útočník Samuel Murin, ale jeho Lincoln prehral so Sioux Falls 1:5 a stav tejto série je takisto vyrovnaný 2:2.
