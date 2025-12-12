< sekcia Šport
Ben Sulayem bude naďalej prezidentom FIA, nemal protikandidáta
Dvaja potenciálni kandidáti – Švajčiarka Laura Villarsová a bývalý komisár FIA, Američan Tim Mayer – nedostali možnosť kandidovať proti Benovi Sulayemovi pre pravidlá FIA.
Autor TASR
Paríž 12. decembra (TASR) - Mohammeda Bena Sulayema v piatok opätovne zvolili za prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), riadiaceho orgánu motoristického športu. Vo voľbách nemal 64-ročný rodák z Dubaja žiadneho protikandidáta.
Dvaja potenciálni kandidáti – Švajčiarka Laura Villarsová a bývalý komisár FIA, Američan Tim Mayer – nedostali možnosť kandidovať proti Benovi Sulayemovi pre pravidlá FIA. Podľa volebných predpisov FIA so sídlom v Paríži musia kandidáti vymenovať viceprezidentov z každého zo šiestich svetových regiónov, pričom títo musia pochádzať zo zoznamu schváleného FIA. V Južnej Amerike však figuruje iba jedna viceprezidentka - Brazílčanka Fabiana Ecclestoneová, manželka bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestona, ktorá podporila Bena Sulayema. Parížsky súd minulý týždeň rozhodol, že voľby nezastaví, no nariadil proces, ktorý má preveriť volebný postup po urgentnej žiadosti Villarsovej.
Ben Sulayem, ktorý v roku 2021 nahradil na čele FIA Jeana Todta, teda pokračuje vo funkcii. „Ďakujem všetkým členom FIA za vysokú účasť a za to, že mi opäť prejavili dôveru. Prekonali sme mnoho prekážok, ale dnes sme spolu silnejší než kedykoľvek predtým,“ uviedol Ben Sulayem vo vyhlásení podľa agentúry AFP.
