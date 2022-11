Ben White z osobných dôvodov skončil na MS v Katare

Dauha 30. novembra (TASR) - Futbalový obranca Ben White opustil tím Anglicka a na MS v Katare si už nezahrá. Dôvodom sú osobné dôvody, v stredu o tom informovala anglická Futbalová asociácia (FA).



Dvadsaťpäťročný obranca Arsenalu sa už vrátil späť do Anglicka. "Neočakávame, že sa do konca turnaja vráti do tímu. Prosíme o rešpektovanie súkromia hráča," uviedla FA.



Anglicko postúpilo z prvého miesta B-skupiny a v nedeľňajšom osemfinále ho čaká Senegal. Informovala agentúra AFP.