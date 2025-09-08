< sekcia Šport
Ben Yedder sa stal hráčom tureckého Sakaryasporu
Kariéru Ben Yeddera zatienili problémy so zákonom.
Autor TASR
Istanbul 8. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Wissam Ben Yedder sa sťahuje do Turecka. Tridsaťpäťročný útočník sa dohodol na spolupráci s druholigovým Sakaryasporom.
Ben Yedder strávil najlepšie roky v AS Monaco, v drese ktorého si pripísal 118 gólov v 201 zápasoch a stal sa druhým najlepším strelcom v jeho histórii. V lete 2024 mu s francúzskym klubom vypršala zmluva a odvtedy prakticky nehral. V prvej polovici tohto roka pôsobil v iránskom Sepahane, za ktorý nastúpil len v šiestich zápasoch. Za národný tím odohral 19 duelov, posledný v júni 2022. „Náš klub dospel k dohode s Wissamom Ben Yedderom. V našom zeleno-čiernom drese mu prajeme veľa úspechov,“ citovala z vyhlásenia Sakaryasporu agentúra AFP. Trvanie kontraktu nebolo známe.
Kariéru Ben Yeddera zatienili problémy so zákonom. Len pred niekoľkými dňami ho súd uznal vinným v prípade zneužívania manželky, s ktorou sa momentálne rozvádza. Podľa verdiktu má zaplatiť pokutu 90.000 eur a ďalších 60.000 za právne poplatky a odškodné. V apríli tohto roka dostal podmienečný trest na dva roky za sexuálne napadnutie a momentálne prebieha ďalší súdny proces v súvislosti s obvinením zo znásilnenia. V roku 2023 ho španielsky súd uznal vinným z daňových podvodov počas pobytu v krajine a udelil mu šesťmesačný podmienečný trest.
