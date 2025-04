Beňadik chce pracovať na fyzickej hre hádzanárok SR

Šaľa 14. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky potrebujú podľa trénera Jana Beňadika pracovať na fyzickej a kontaktnej stránke svojej hry. V baráži o postup na MS 2025 prehrali vo Švajčiarsku 22:38 a v nedeľnej odvete v Šali 24:30. Slovenkám nevyšiel najmä druhý polčas v St. Gallene, ktorý prehrali o 15 gólov.



Beňadik prišiel na lavičku národného tímu v januári, keď nahradil Jorgeho Duenasa a minulý týždeň si odbil zápasovú premiéru. „Mohli by sme byť efektívnejší v tom, aby to bolo viac na bránku ako do šírky - nech hráme priamočiarejšie. Som ale rád, že sme zapracovali na tej druhej fáze a padli aj nejaké góly z brejku," zhodnotil Beňadik pre TASR. Jeho tím nečaká na jeseň kvalifikácia na ME 2026, keďže Slovenky majú zaručenú účasť ako jeden z organizátorov. Namiesto toho absolvujú Euro Cup, v rámci ktorého ich čaká Poľsko, Nórsko a Rumunsko. Práve v týchto zápasoch by chcel Beňadik zapracovať poznatky z aprílového dvojzápasu.



„Od minulého zápasu sme nejaké korekcie spravili, niečo nám vyšlo viac a niečo menej. Som však rád, že dievčatá sú na to schopné reagovať v horizonte dní. Potrebujeme pracovať na tom, aby dokázal tím hrať viacej kontaktne a fyzicky. Na to sme doplatili aj vo Švajčiarsku, musíme hrať viacej zozadu a vyhrávať súboje. Niektoré fázy boli výborné, ale niekedy tam boli hluché miesta, na ktorých musíme ešte robiť,“ povedal Beňadik.



Prvý zápas Euro Cupu čaká družstvo v októbri v Poľsku, pričom tréner sa veľké zmeny v nominácii robiť nechystá. V uplynulých dvoch zápasoch tím strelecky potiahla spojka Adriana Holejová, ktorá pôsobí v OGC Nice. Pripísala si dovedna 17 gólov a bola najlepšia strelkyňa nielen zo slovenského družstva. „Je to v podstate jedna z najskúsenejších hráčok, pôsobí tretí rok vo Francúzsku a je vidno, že urobila pokrok. Má dobrú rozhodujúcu fázu,“ dodal na záver ohľadom svojej zverenkyne Beňadik.