Benavides vyhral siedmu etapu, celkovým lídrom naďalej Sanders
Pretekári absolvovali po dni voľna celkovo 877 kilometrov, z toho 459 meraných so štartom v Rijáde a cieľom vo Wadi ad-Dawasir.
Autor TASR
Wadi ad-Dawasir 11. januára (TASR) - Argentínsky motocyklista Luciano Benavides na továrenskej KTM zvíťazil v 7. etape 48. ročníka Rely Dakar. Celkové poradie vedie naďalej jeho tímový kolega Daniel Sanders, ktorý obsadil v nedeľu štvrtú priečku.
Pretekári absolvovali po dni voľna celkovo 877 kilometrov, z toho 459 meraných so štartom v Rijáde a cieľom vo Wadi ad-Dawasir. Benavides mal čas 4:00:56 hodiny, dosiahol druhý etapový triumf na tohtoročnom Dakare a siedmy celkovo. Na druhom mieste bol ďalší zástupca továrenskej KTM Edgar Canet zo Španielska (+4:47 min) a hegemóniu rakúskeho výrobcu v najlepšej štvorke narušil len tretí Francúz Adrien Van Beveren na Honde s mankom 4:57 minúty.
Rely Dakar - 7. etapa (Rijád - Wadi ad-Dawasir, 459 meraných km):
motocykle: 1. Luciano Benavides (Arg./KTM) 4:00:56 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +4:47 min, 3. Adrien Van Beveren (Fr./Honda) +4:57, 4. Daniel Sanders (Aus./KTM) +5:35, 5. Skyler Howes (USA/Honda) +6:46, 6. Michael Docherty (JAR/KTM) +7:38
celkové poradie (po 7 zo 14 etáp): 1. Sanders 28:47:31 h, 2. Ricky Brabec (USA/Honda) +4:25 min, 3. Benavides +4:40, 4. Tosha Schareina (Šp./Honda) +15:06, 5. Howes +33:14, 6. Ignacio Cornejo (Čile/Hero) +33:25
