Benavides zvíťazil v kategórii motoriek o dve sekundy pred Brabcom
Slovenský pretekár Štefan Svitko tento ročník nedokončil.
Autor TASR
Janbu 17. januára (TASR) - Argentínsky motocyklový pretekár Luciano Benavides na KTM vyhral 48. ročník Rely Dakar. V záverečnej 13. etape mu na celkový triumf stačilo druhé miesto, vďaka ktorému sa dostal pred Rickyho Brabeca. Americký jazdec na Honde mal pred sobotou náskok 3:20 minúty, no spravil chybu na trase a nakoniec prehral minimálnym rozdielom len o dve sekundy. Na tretej priečke skončil Španiel Tosha Schareina (Honda) s mankom vyše 25 minút.
„O tomto momente som sníval celý život. Ešte včera sa to zdalo nemožné, ale stále som cítil, že sa to môže podariť. A dnes sa Ricky vydal nesprávnou cestou a ja tou správnou. Bol to záblesk nádeje. Videl som, že je to on a že sa musí otočiť, aby sa dostal späť na správnu trasu, pretože prechod medzi nimi bol nemožný. Videl som šancu a išiel som do toho,“ agentúra AFP citovala Luciana Benavidesa, pre ktorého to bolo premiérové víťazstvo pri deviatom štarte na prestížnych pretekoch. Jeho starší brat Kevin vyhral Dakar v rokoch 2021 a 2023.
„Pred začiatkom som všetkým hovoril, že tento Dakar bude môj. Deviaty štart a prvý triumf, spolu s bratom sme napísali históriu. On vyhral o 43 sekúnd a ja o dve. Takže som ho zdolal. Je to splnený sen,“ dodal víťaz. Brabec mal na dosah tretí triumf po rokoch 2020 a 2024.
Záverečnú etapu so 105 km dlhým špeciálom a štartom a cieľom v Janbu vyhral Edgar Canet v čase 49:03 minút. Benavides na neho strati šesť sekúnd, tretí skončil Schareina.
Slovenský pretekár Štefan Svitko tento ročník nedokončil. Po 140 km tretej etapy mal nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a požiadal o transport do základného tábora. Následne oznámil svoje odstúpenie z podujatia.
Rely Dakar - záverečná 13. etapa (Janbu - Janbu, 105 meraných km):
motocykle: 1. Edgar Canet (Šp./KTM) 49:03 min, 2. Luciano Benavides (Arg./KTM) +6 s, 3. Tosha Schareina (Šp./Honda) +47, 4. Michael Doherty (JAR/KTM) +50, 5. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +1:15, 6. Skyler Howes (USA/Honda) +1:46
konečné poradie: 1. Benavides 49:00:41 h, 2. Ricky Brabec (USA/Honda) +2 s, 3. Schareina +25:12, 4. Howes +56:41, 5. Daniel Sanders (Aus./KTM) +1:03:15, 6. van Beveren +1:04:46
