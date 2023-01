Benčičová, Sobolenková a Plíšková postúpili do osemfinále dvojhry

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Linda Fruhvirtová (ČR) - Markéta Vondroušová (ČR) 7:5, 2:6, 6:3, Arina Sobolenková (Biel.-5) - Elise Mertensová (Belg.-26) 6:2, 6:3, Belinda Benčičová (Švajč.-12) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:2, 7:5, Karolína Plíšková (ČR-30) - Varvara Gračevová (Rus.) 6:4, 6:2, Donna Vekičová (Chor.) - Nuria Parrizasová Diazová (Šp.) 6:2, 6:2. Šuaj Čang (Čína-23) - Katie Volynetsová (USA) 6:3, 6:2

Melbourne 21, januára (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová a Češka Karolína Plíšková postúpili do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Benčičová, Švajčiarka so slovenskými koreňmi, v 3. kole v pozícii nasadenej dvanástky vyradila Talianku Camilu Giorgiovú 6:2, 7:5. Plíšková ako nasadená tridsiatka zdolala Rusku Varvaru Gračevovú 6:4, 6:2. Suverénne ide ďalej piata nasadená Bieloruska Arina Sobolenková po triumfe 6:2, 6:3 nad Belgičankou Elise Mertensovou.V súboji nenasadených českých hráčok uspela 17-ročná Linda Fruhvirtová, ktorá zdolala Markétu Vondroušovú 7:5, 2:6, 6:3. Do osemfinále grandslamového turnaja sa pozrie premiérovo.