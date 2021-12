Benčičová chce napriek koronavírusu stihnúť Australian Open

Bern 21. decembra (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová mala pozitívny test na koronavírus. Šampiónka z tohtoročných olympijských hier oznámila, že choroba u nej má ťažký priebeh, nevzdáva sa však svojej účasti na nadchádzajúcom prvom grandslamovom turnaji novej sezóny Australian Open.



Benčičová sa vrátila s pozitívnym testom z exhibičného podujatia v Abú Zabí. Na rovnakom mieste sa nakazil aj Španiel Rafael Nadal. "Trpím horúčkou, bolesťami, triaškou, no snažím sa cez to dostať ako sa len dá. Načasovanie nie je ideálne, keďže som v záverečnej fáze prípravy na Australian Open. Hneď ako budem môcť opustiť izoláciu, zamierim do Austrálie," zverejnila Benčičová podľa Eurosportu.