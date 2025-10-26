Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Benčičová nedala vo finále v Tokiu šancu Noskovej, získala 10. titul

Na snímke Belinda Benčičová po víťazstve. Foto: TASR/AP

Benčičová získala svoj druhý titul v tomto roku a jubilejný desiaty na hlavnom profesionálnom okruhu.

Tokio 26. októbra (TASR) - Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa stala víťazkou turnaja WTA v Tokiu. V nedeľnom finále dvojhry si ako nasadená päťka poradila s turnajovou šestkou Češkou Lindou Noskovou hladko 6:2, 6:3.

Benčičová získala svoj druhý titul v tomto roku a jubilejný desiaty na hlavnom profesionálnom okruhu. Na začiatku sezóny triumfovala na podujatí v Abú Zabí. Dvadsaťosemročnej Švajčiarke sa v Tokiu darí, pred štyrmi rokmi dobyla v japonskej metropole olympijské zlato vo dvojhre a striebro vo štvorhre. „Bolo nádherné hrať tu pred vami. Naposledy, keď som tu zvíťazila na olympiáde, som hrala pred prázdnym hľadiskom, takže teraz to bola úplne odlišná atmosféra. Milujem hrať tu v Japonsku, takže som super šťastná, že som vyhrala tento turnaj,“ citovala Benčičovú agentúra AP.



dvojhra - finále:

Belinda Benčičová (Švaj.-5) - Linda Nosková (ČR-6) 6:2, 6:3
.

