Benčičová podľahla Plíškovej, Swiateková do osemfinále postúpila

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Lauren Davisová (USA) 6:3, 6:4,

Jule Niemeierová (Nem.) - Čeng Čchi-wen (Čína) 6:4, 7:6 (5),

Karolina Plíšková (ČR-22) - Belinda Benčičová (Švajč.-13) 5:7, 6:4, 6:3,

Aryna Sobolenková (Biel.-6) - Clara Burelová (Fr.) 6:0, 6:2.

New York 4. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková zdolala v 3. kole grandslamového turnaja US Open Američanku Lauren Davisovú 6:3, 6:4 a postúpila do osemfinále. Najvyššie nasadenú hráčku čaká v ďalšom stretnutí Nemka Jule Niemeierová.Dvadsaťjedenročná Poľka dokázala zvíťaziť trikrát v sérii prvýkrát od svojho triumfu v júni na Roland Garros. "," povedala podľa AFP Swiateková.S turnajom sa rozlúčila Švajčiarka Belinda Benčičová. Nasadená trinástka podľahla dvadsaťdvojke turnaja Češke Karolíne Plíškovej 7:5, 4:6, 3:6.