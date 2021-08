Benčičová postúpila do 2. kola dvojhry na US Open

dvojhra žien - 1. kolo:



Varvara Gračevová (Rus.) - Nuria Parrizasová-Diazová (Šp.) 5:7, 6:0, 6:2

Amanda Anisimová (USA) - Zarina Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:2

Emma Raducanuová (V. Brit.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 6:2, 6:3

Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Vera Zvonarevová (Rus.) 6:1, 7:6 (7)

Fiona Ferrová (Fr.) - Nao Hibinová (Jap.) 6:1, 6:4

Kateřina Siniaková (ČR) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 7:6 (6), 6:3

Martina Trevisanová (Tal.) - Coco Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5

Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Arantxa Rusová (Hol.) 6:4, 6:4

Paula Badosová Gibertová (Šp.-24) - Alison Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3

Karolína Plíšková (ČR-4) - Caty McNallyová (USA) 6:3, 6:4

Šuaj Čang (Čína) - Hailey Baptisteová (USA) 6:3, 6:4

Petra Martičová (Chor.-30) - Dalma Galfiová (Maď.) 6:3, 6:2

Ajla Tomljanovicová (Aus.) - Katie Volynetsová (USA) 6:3, 6:1

Maria Sakkariová (Gr.-17) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3

New York 31. augusta (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová postúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny US Open. Turnajová jednotka triumfovala nad nenasadenou Ruskou Verou Zvonariovovou 6:1, 7:6 (7).Do druhého kola sa prebojovala aj Češka Karoína Plíšková. Ako štvrtá nasadená zdolala v utorkovom zápase 1. kola domácu Američanku Caty McNallyovú 6:3, 6:4. Finalistka ročníka 2016 sa v ďalšej fáze stretne s Američankou Amandou Anisimovou. Tá zvíťazila nad Zarinou Dijasovou z Kazachstanu 7:5, 6:2.V druhom kole sa predstaví aj jedenástka podujatia Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi si poradila s Holanďankou Arantxou Rusovou 6:4, 6:4. V druhom kole narazí na Talianku Martinu Trevisanovú, ktorá zvíťazila nad domácou Coco Vandewegheovou 6:1, 7:5.