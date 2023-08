Benčičová postúpila do 3. kole dvojhry na US Open

ženy – dvojhra – 2. kolo:



Coco Gauffová (USA-6) – Mirra Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:2

Taylor Townsendová (USA) – Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-19) 7:6 (1), 7:5

Belinda Benčičová (Švaj.-15) – Yuriko Miyazakiová (V. Brit.) 6:3, 6:3

New York 30. augusta (TASR) – Americká tenistka Taylor Townsendová postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open po triumfe nad Beatriz Haddadovou Maiovou z Brazílie. Devätnástku turnaja zdolala v stredu v dvoch setoch 7:6 (1), 7:5. V ďalšej fáze sa stretne s víťazkou duelu medzi Češkou Karolínou Muchovou a Magdalenou Frechovou z Poľska.Pozíciu favoritky naopak potvrdila domáca Coco Gauffová, ktorá zdolala ako nasadená šestka Mirru Andrejevovú z Ruska hladko 6:3, 6:2. Ďalšej sa prebojovala i Švajčiarka Belinda Benčičová po triumfe nad Yuriko Miyazakiovou z Veľkej Británie. Pätnástka turnaja zdolala súperku za 92 minút dvakrát 6:3. V ďalšej fáze narazí na víťazku stretnutia medzi Victoriou Azarenkovou z Bieloruska a Číňankou Lin Ču.