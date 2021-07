Benčičová vo finále dvojhry proti Vondroušovej

ženy - dvojhra - semifinále:



Markéta Vondroušová (ČR) - Jelina Svitolinová (Ukr.-6) 6:3, 6:1

Belinda Benčičová (Švaj.-9) - Jelena Rybakinová (Kaz.-15) 7:6 (2), 4:6, 6:3

Tokio 29. júla (TASR) – Česká tenistka Markéta Vondroušová postúpila do finále dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V semifinále si poradila so šiestou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou za 65 minút 6:3, 6:1.Vo finále, ktoré je na programe v sobotu 31. júla, sa stretne so Švajčiarkou Belindou Benčičovou. V zápase o bronz nastúpi Svitolinová proti Jelene Rybakinovej z Kazachstanu.Duel Vondroušovej so Svitolinovou sa začal dvomi brejkami. Ukrajinka stratila podanie aj za stavu 2:2 a Vondroušová neskôr využila možnosť získať prvý set, keď za stavu 5:3 pri svojom podaní nezaváhala. Svitolinová neuspela na svojom servise ani v úvode druhého setu, čo zužitkovala Vondroušová. Dostala sa do vedenia 3:0 a keď Ukrajinku brejkla aj za stavu 5:1, v následnom geme potvrdila triumf.Benčičová si ako deviata nasadená v semifinále poradila s pätnástkou podujatia Rybakinovou po trojsetovom boji 7:6 (2), 4:6 a 6:3. Švajčiarka so slovenskými koreňmi prehrávala v prvom sete už 2:5, ale dokázala odvrátiť päť setbalov a doviedla ho do tajbrejku, v ktorom jednoznačne dominovala. Druhé dejstvo vyznelo pre Rybakinovú, v treťom Švajčiarka dvakrát rebrejkla súperku a za stavu 4:3 zobrala vo ôsmej hre súperke opäť podanie. Brejk vzápätí potvrdila, keď premenila hneď prvý mečbal.