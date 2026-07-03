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Benčičová postúpila do osemfinále dvojhry vo Wimbledone

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Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa raduje z výhry v zápase 3. kola ženskej dvojhry proti Ruske Anne Kalinskej na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v piatok 3. júla 2026. Foto: TASR/AP

V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky devätnástku „pavúka" Rusku Annu Kalinskú 6:4, 4:6, 7:6 (10:6).

Autor TASR
Londýn 3. júla (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky devätnástku „pavúka" Rusku Annu Kalinskú 6:4, 4:6, 7:6 (10:6). Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Anna Kalinská (Rus.-19) 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)

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