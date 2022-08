Benčičová postúpila do osemfinále turnaja WTA v Toronte

dvojhra - 2. kolo:



Belinda Benčičová (Švajč.-12) - Serena Williamsová (USA) 6:2, 6:4, Garbińe Muguruzová (Šp.-8) - Kaia Kanepiová (Est.) 6:4, 6:4, Bianca Andreescuová (Kan.) - Alize Cornetová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Ons Jabeurová (Tun.-5) 6:1, 2:1 - skreč, Jessica Pegulová (USA-7) - Asia Muhammedová (USA) 6:2, 7:5, Arina Sobolenková (Biel.-6) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:4, 6:3, Jil Teichmannová (Švajč.-) - Anett Kontaveitová (Est.-2) 6:4, 6:4

Toronto 11. augusta (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do osemifinále dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V 2. kole v pozícii nasadenej dvanástky zdolala Američanku Serenu Williamsovú 6:2, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi Švajčiarka so slovenskými koreňmi proti Španielke Garbine Muguruzovej.