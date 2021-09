Benčičová postúpila do štvrťfinále ženskej dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - osemfinále:



Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Iga Swiateková (Poľ.-7) 7:6 (12), 6:3

New York 6. septembra (TASR) - Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa prebojovala do štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále vyradila ako nasadená jedenástka sedmičku "pavúka" Poľku Igu Swiatekovú 7:6 (12), 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi domácou Američankou Shelby Rogersovou a Britkou Emmou Raducanuovou.Benčičovej vyšiel úvod zápasu so Swiatekovou, keď hneď v úvodnom geme prelomila podanie vlaňajšej šampiónky Roland Garros a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Za stavu 5:4 išla podávať na víťazstvo v sete, no po dvojchybe prišla o servis a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. Ten priniesol veľkú drámu. Benčičová prehrávala 2:5, no otočila nepriaznivý vývoj a v koncovke napokon slávila úspech. Prvý set trval 84 minút. V druhom dejstve Švajčiarka rýchlo odskočila Poľke na 4:1 a zabezpečila si postup medzi elitnú osmičku.uviedla v prvom pozápasovom rozhovore olympijská víťazka vo dvojhre z OH 2020 v Tokiu.