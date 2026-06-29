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Benčičová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry vo Wimbledone

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Americká tenistka Jessica Pegulová odvracia úder Darjy Vidmanovej z Českej republiky v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v pondelok 29. júna 2026. Foto: TASR/AP

V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6:2, 6:1.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 29. júna (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6:2, 6:1. Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.

Úlohu favoritky potvrdila aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila s talentovanou Češkou Darjou Vidmanovou 7:5, 6:3. Pegulovej krajanka Iva Jovičová ako turnajová šestnástka zvíťazila nad Rumunkou Jacqueline Cristianovou 7:6 (1), 6:0.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Jessica Pegulová (USA-4) - Darja Vidmanová (ČR) 7:5, 6:3,
Iva Jovičová (USA-16) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 7:6 (1), 6:0,
Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (Andor.) 6:2, 6:3,
Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Mika Stojsavljevičová (V. Brit.) 6:2, 6:1
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