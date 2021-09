Benčičová suverénne postúpila do 3. kola dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Ashleigh Bartyová (Austr.-1) - Clara Tausonová (Dán.) 6:1, 7:5

Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Martina Trevisanová (Tal.) 6:3, 6:1

Varvara Gračovová (Rus.) - Paula Badosová (Šp.-24) 6:4, 6:4

Anett Kontaveitová (Est.-28) - Jil Teichmannová (Švaj.) 6:4, 6:1

Maria Sakkariová (Gréc.-17) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:4, 6:2

Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Hsieh Su-wej (Taiwan) 6:1, 6:3

Emma Raducanuová (V.Brit.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4

New York 2. septembra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Svetová jednotka zdolala vo štvrtkovom stretnutí 2. kola Dánku Claru Tausonovú 6:1, 7:5. Jej ďalšou súperkou bude víťazka duelu Sorana Cirsteová (Rum.) - Shelby Rogersová (USA).Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Jedenástka "pavúka" si v 2. kole poradila s Taliankou Martinou Trevisanovou hladko 6:3, 6:1.