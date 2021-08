Benčičovej cesta za zlatom začala na Slovane: Kúsok patrí Slovensku

Na snímke vľavo členka Tenisového klubu Slovan Bratislava, olympijská víťazka Belinda Benčičová prijíma gratuláciu od predsedu klubu TK Slovan Miloslava Mečířa počas tlačovej konferencie 6. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Pavel Neubauer

Bratislava 6. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenis vo svete preslávili najmä Roger Federer či Martina Hingisová, no ani ani im sa nepodarilo to, čo Belinde Benčičovej. Rodáčka z Bratislavy ako prvá Švajčiarka získala olympijské zlato v dvojhre, ku ktorému v Tokiu pridala aj striebro z debla, a jej úspech má výrazný slovenský podpis, keďže sa pripravovala aj na Slovensku v klube Slovan Bratislava.Vzájomná spolupráca sa začala pred troma rokmi, vtedy zrejme nikto netušil, že vyústi do olympijského triumfu.povedala manažérka Slovana Radka Zrubáková.Slovanu Bratislava pomohla k triumfu v extralige družstiev. V máji prišla na finále a prispela k obhajobe prvenstva. Vzájomná spolupráca však významne pomohla aj Benčičovej, ktorá si stále neuvedomuje, aký úspech dosiahla.povedala Benčičová na piatkovej tlačovej konferencii.Dvadsaťštyriročná svetová dvanástka zatiaľ nemá na okruhu WTA také úspechy ako Federer či Hingisová, s ktorou ju spájajú slovenské korene. Ani jednému z nich sa však počas bohatej kariéry nepodarilo dosiahnuť na olympijské zlato.povedala Benčičová a prezradila, že 20-násobný grandslamový víťaz jej pravidelne posielal podporné správy:K zlatej medaile jej však možno nepomohli iba bratislavské tréningy, ale aj vyššia moc. Pred finále sa stretla so slovenskou strelkyňou Zuzanou Rehák Štefečekovou, ktorá ju "donútila" siahnuť si na jej zlato z trapu.prezradila Benčičová.O bratislavskej rodáčke je známe, že sa hlási k slovenským koreňom a súhlasí, že jej medaily sú čiastočne aj slovenské: