Bendiková získala zlato v stíhačke, M. Remeňová na 39. mieste

ME - stíhačka žien na 10 km:



1. Baiba Bendiková (Lot.) 33:54,4 min (3), 2. Anna-Karin Heijdenbergová (Švéd.) +15,6 (4), 3. Linda Zingerleová (Tal.) +19,2 (2), 4. Tuuli Tomingasová (Est.) +27,6 (2), 5. Sophie Chauveauová +27,8 (4), 6. Gilonne Guigonnatová (obe Fr.) +35,6 (2), ... 39. Mária REMEŇOVÁ +4:09,4 min (4)

Val Martello 1. februára (TASR) - Lotyšská biatlonistka Baiba Bendiková sa stala majsterkou Európy v stíhačke na 10 km. Na šampionáte v talianskom stredisku Val Martello triumfovala napriek trom chybám na záverečnej stojke a v cieli mala čas 33:54,4 min. Druhá finišovala Švédka Anna-Karin Heijdenbergová so štyrmi chybami a mankom 15,6 sekundy a bronz získala Talianka Linda Zingerleová so stratou 19,2 s. Jediná slovenská zástupkyňa v pretekoch Mária Remeňová skončila na 39. mieste.Pre tridsaťtriročnú lotyšskú pretekárku je to druhá medaila z Val Martella a tretia celkovo z ME. V talianskom stredisku skončila bronzová v šprinte a v rovnakej disciplíne má aj zlato z roku 2021. V sobotňajších pretekoch išla až do poslednej streleckej položky suverénne, keď trafila všetkých 15 terčov. Na stojku prišla s náskokom takmer minúty, no nečakane zaváhala, minula až tri terče a razom dala šancu súperkám. Tie ju však nevyužili. Heijdenbergová minula jeden terč, Francúzka Sophie Chauveauová až dva a Nemka Johanna Puffová bola napriek čistej streľbe oveľa pomalšia.Bendiková si tak prišla po zlato, striebro získala Heijdenbergová, ktorá skompletizovala medailovú zbierku vo Val Martelle, kde získala aj zlato v šprinte a bronz vo vytrvalostných pretekoch. Bronz si nakoniec vybojovala domáca pretekárka Zingerleová, ktorá išla do záverečného kola z piatej pozície, no zdolala Puffovú aj Estónku Tuuli Tomingasovú. Mária Remeňová spravila dokopy štyri chyby na strelnici a so stratou 4:09,4 minút obsadila 39. priečku.