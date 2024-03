Bénes očakáva dobré zápasy: Každý sa chce ukázať

Senec 19. marca (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes prišiel na reprezentačné sústredenie v dobrej nálade, ktorú si spolu so skvelou fazónou priniesol zo svojho klubu. V nedeľnom zápase druhej Bundesligy strelil 12. gól v tomto ročníku a na ďalšie dva prihral. Aj vďaka jeho produktivite zvíťazil Hamburger SV nad Wehenom 3:0. Bénes verí, že formu potvrdí v národnom tíme, ktorý v príprave na ME v Nemecku čaká zápas s Rakúskom (23.3.) a v Nórsku (26.3.).



"Predošlé dva zápasy nám nevyšli, prehrali sme ich a teraz sme hrali doma. Vedeli sme, že musíme vyhrať. Od začiatku stretnutia som cítil, že to dáme, všetci boli sústredení, odohrali sme dobrý zápas a aj mne osobne sa darilo. Pomohol som mužstvu gólom a dvoma asistenciami, z čoho sa teším," povedal 26-ročný stredopoliar tímu zo severonemeckého prístavného mesta, ktorý prežíva vydarenú sezónu. S 12 gólmi je siedmy najlepší strelec druhej nemeckej ligy, okrem toho má na konte 10 asistencií.



Zďaleka pritom neodohral všetky duely, pred časom si totiž odpykával trojzápasový dištanc za úplne prvé vylúčenie v kariére. "Bolo to ťažké obdobie, ten trest bol podľa mňa dosť prísny. Sledoval som naše zápasy iba z tribúny, okrem toho prišlo k výmene trénera a atmosféra okolo klubu bola negatívna. O to viac som rád, že sme teraz po dvoch prehrách zabodovali naplno. Nový tréner má filozofiu, že chce vysoko napádať súperovu rozohrávku a hrať ofenzívne. Čo sa týka mňa, vždy chcem pomôcť mužstvu. Viem, že mám dobré čísla a dúfam, že to bude pokračovať. Rád by som si preniesol formu z klubu do reprezentácie," doplnil Bénes.



Hamburgu patrí v tabuľke 3. priečka s päťbodovou stratou na druhý Holstein Kiel. Do Bundesligy postúpia dva najlepšie tímy, tretí čaká baráž: "Máme dobré mužstvo a aj individuálnu kvalitu, no v predošlých zápasoch sme nefungovali, ako by sme mali. Stratili sme veľmi veľa bodov proti papierovo slabším súperom. Na priamy postup nám chýba päť bodov, do konca sezóny zostáva osem zápasov a čaká nás aj vzájomný zápas s Kielom. Verím, že to dáme."



Zápasy s Rakúskom a Nórskom vníma Bénes ako príležitosť ukázať sa. On sám má na svojom poste silnú konkurenciu, pretlačiť sa do finálnej 23-člennej nominácie na šampionát nebude ľahké. "Vôbec nezáleží, či ide o prípravné alebo kvalifikačné zápasy. Hráme za reprezentáciu, v ktorej chce byť každý. Aj pre mňa je cťou reprezentovať Slovensko. Blížia sa ME a všetci sa chceme ukázať v čo najlepšom svetle. Myslím, že Rakúšania aj Nóri sú silní súperi. Majú kvalitných hráčov, budú to dobré zápasy," myslí si Bénes.



Prvý z dvojice zápasov je na programe v sobotu o 18.00 h v Bratislave. Proti Nórsku nastúpia Slováci o tri dni neskôr v Osle o 19.00 h.