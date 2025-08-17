< sekcia Šport
Bénes odohrá sezónu na hosťovaní v Kayserispore:Som šťastný, že som tu
Autor TASR
Kayseri 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes po roku opäť zmenil klubovú adresu. Dvadsaťsedemročný stredopoliar odišiel z bundesligového Unionu Berlín na celosezónne hosťovanie do tureckého Kayserisporu.
Odchod Bénesa potvrdil Union na svojej webstránke. „László je hráč, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť – najmä jeho kvality ako striedajúceho hráča nám v minulej sezóne pomohli. Samozrejme, chce viac hracieho času a my sme mu v tomto nechceli stáť v ceste. Prajeme mu všetko najlepšie a budeme sledovať jeho ďalší rozvoj,“ povedal Horst Heldt, výkonný riaditeľ 1. FC Union Berlín.
V predchádzajúcom ročníku nastúpil slovenský reprezentant za berlínsky klub na súťažných 25 duelov s bilanciou dvoch gólov a asistencie. Do Unionu prišiel vlani z Hamburgu. Aktuálna trhová hodnota Bénesa sa podľa Transfermarktu pohybuje na úrovni troch miliónov eur.
„Som šťastný, že som tu v Kayseri,“ odkázal Bénes fanúšikom na sociálnej sieti nového zamestnávateľa. V Turecku bude pôsobiť pod taktovkou nemeckého kouča Markusa Gisdola. Rodák z Dunajskej Stredy hral v minulosti aj za ETO Győr, Žilinu, Borussiu Mönchengladbach, Holstein Kiel a FC Augsburg.
